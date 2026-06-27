「約6億8000万円」これは、2024年の熊本県内の獣や鳥による農作物の被害額です。

【サルを画像で見る】

イノシシが最も多いものの、この中にはサルの被害も含まれています。サルの存在に悩まされている熊本県錦町の集落を取材しました。

35世帯の集落に現れたサル軍団

住宅の中から外の様子を映した映像には、庭先の道路をゆうゆうと複数のサルが歩く姿が映っています。

視聴者投稿「屋根の上でドタバタしていたから出てみたら猿の集団がいました」

映像を投稿してくれた視聴者が住むのは、県南部の錦町にある平川地区。35世帯ほどが住む山間地です。

複数のグループが回遊

区長に話を聞きました。

平川地区 豊永勇喜 区長「きのう（6月24日）は向こうのほうに30匹来ていたみたいですね。集団化している感じです」

平川地区では、竹やぶや耕作放棄地、空き家などを“根城”にいくつかのサルのグループが集落を回遊しているといいます。

実際の被害はどうでしょう？

神出鬼没のサルたち

平川地区 豊永勇喜 区長「うちなんかは家庭菜園を荒らされた」

区長の家庭菜園を見に行くと、何も植えられていませんでした。何度作ってもサルが荒らすため作ることを諦めたそうです。

平川地区 豊永勇喜 区長「この竹やぶに入って野菜をとりに来る人を見れば逃げていく。神出鬼没っていうか」

こうした被害は多いようで・・

近くに住む女性「きょうは来ん。けど、昨日も一昨日も来た」

平川地区 豊永勇喜 区長「けっけう罠をかけているが・・・」

近くに住む女性「サルは頭が良かもん。頭が良かで罠にはかからんと」

取材班が目撃！

実際に集団のサルはいるのか取材を続けていると、牧場にいるとの情報が。

畜産業 豊永純一さん（75）「なあ、あそこにおっど」

記者「木が揺れたところに、いるいる」

畜舎の周りの木や、屋根の上にその姿が見られます。

ウシたちの向こうでゆったりと毛づくろいをするサルまでいました。

畜産業 豊永純一さん（75）「屋根が古いので、すぐ破れる。割れてくっとよね。野菜なんかも被害にあって収穫はほとんどない状態です」

最近では、ウシの餌に混ぜたトウモロコシを狙うこともあるということです。

――あそこに影がある、いますね？

畜産業 豊永純一さん（75）「見とっとじゃもん。話ば聞きよる！」

行政も苦悩・・・サルとのイタチごっこ

集団のサルへの対応には、役場も苦慮しています。

錦町農林振興課 牟田琢磨係長「（作物が好きない）冬場に出てくるような状況だったが、2年ほど前から4月や5月にも出て来るようになった。そもそも頭数が増えているのか」

町は3つの群れを確認しているものの、広い範囲で集落間を回遊しているとみられ、実態はつかめていません。

現時点では、猟友会による駆除や電気柵の設置の補助、音で威嚇する機械の貸出など対策を講じますが、決定打とはなっていません。

錦町農林振興課 牟田琢磨係長「いろいろやってはみているんですけど、人間がこうするとサルがこうして・・・とイタチごっこにような形」」

サルの被害は一見少なく見えるが…

農作物への被害ですが、サルは他の害獣に比べて少なく感じますが、その理由は、被害が家庭菜園や牛舎付近の飼料などの食害がメインのため、明確なデータがないことも影響しているようです。

今回取材した平川地区の区長は、「サルはどこで種をまき、苗を植え、実がなるのかなどを分かっているのではないか」とも話していました。