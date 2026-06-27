杉浦太陽、自宅菜園の野菜がすくすく成長 “本格的”な栽培の様子に「立派な家庭菜園」「素晴らしい」の声
俳優の杉浦太陽（45）が24日、自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」を更新。自宅の家庭菜園で大きく成長した野菜の様子を披露した。
【写真】「上手く野菜が出来ますように」今年も始動！本格的な家庭菜園を公開した杉浦太陽
5月の植え付けから約1ヶ月が経過し、菜園の野菜たちは目覚ましい成長を遂げている。特に大玉トマトにはすでに5つほど実がついており、収穫間近のオレンジ色のトマトも紹介された。杉浦は収穫量を増やすために、主軸と脇芽を太く育てる「2本仕立て」という栽培方法を取り入れ、不要な脇芽を摘み取るなど丁寧にお手入れをしている。
さらに庭の隅には、昨年栽培したかぼちゃの種から自生したと予想する“謎のウリ科の植物”が芽を出しており、今後の成長を楽しみにしている様子だった。
一方で、ピーマンが大量のアブラムシに襲われるというトラブルも発生。杉浦は「虫との戦いですね」と語り、スプレーや手作業で駆除に奮闘した。
今回はさらなる菜園の拡張として、大葉も植え付け。また、日差しをさえぎる“グリーンカーテン”を目指してゴーヤの栽培にも新たに着手し、1.8メートル四方のネットを張って準備を整えた。
コメント欄には、「立派な家庭菜園」「素晴らしいです」「こんなイケメンパパ羨ましすぎる」「立派な野菜が出来るの楽しみですね」などの声が寄せられている。
【写真】「上手く野菜が出来ますように」今年も始動！本格的な家庭菜園を公開した杉浦太陽
5月の植え付けから約1ヶ月が経過し、菜園の野菜たちは目覚ましい成長を遂げている。特に大玉トマトにはすでに5つほど実がついており、収穫間近のオレンジ色のトマトも紹介された。杉浦は収穫量を増やすために、主軸と脇芽を太く育てる「2本仕立て」という栽培方法を取り入れ、不要な脇芽を摘み取るなど丁寧にお手入れをしている。
一方で、ピーマンが大量のアブラムシに襲われるというトラブルも発生。杉浦は「虫との戦いですね」と語り、スプレーや手作業で駆除に奮闘した。
今回はさらなる菜園の拡張として、大葉も植え付け。また、日差しをさえぎる“グリーンカーテン”を目指してゴーヤの栽培にも新たに着手し、1.8メートル四方のネットを張って準備を整えた。
コメント欄には、「立派な家庭菜園」「素晴らしいです」「こんなイケメンパパ羨ましすぎる」「立派な野菜が出来るの楽しみですね」などの声が寄せられている。