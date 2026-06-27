年間1000万円稼げる！？「犬の散歩代行業」が儲かる理由とは！？【経済とお金の話】

１日２万の「犬の散歩代行業」で年間１千万円稼げるって本当？

「犬の散歩代行業」で年間１千万円稼げる！？

米ペットとして飼われる犬は、２００８年の１３１０万頭をピークに減少し、19年には８８０万頭に減りました（ペットフード協会）。一方、猫の飼育頭数は９７８万頭で微増しています。犬より猫のほうが飼う手間がかからず、猫は病気や事故のリスクから、「完全室内飼い」も可能だからでしょう。

犬は散歩をさせないとストレスを溜めます。運動不足による肥満や糖尿病、循環器疾患のリスクの他に、ストレスによる皮膚炎や脱毛、無駄吠えや噛み付きなどの暴走行為に走ることもあるそうです。自分の体の一部をしつこく舐めたり、噛んだりするのはストレスサインとされています。

犬の平均寿命は14歳前後ですが、飼い主の高齢化が進み、体調悪化によって、散歩をさせられない飼い主も増えています。そうしたニーズに支えられているのが「犬の散歩代行業」です。さまざまなペットサービスのうち、犬の散歩の料金体系は、利用者も富裕層ゆえに結構高めです。１回30分の２キロの散歩で、小型犬で２０００円、中型犬で２５００円、大型犬で３０００円というのが大体の相場になっています。

自治体に第一種動物取扱業の登録をして、利用者には事故や怪我に備えたアニマル保険に別途加入してもらい、チラシを撒けば、いつでも誰にでも始められるビジネスなのです。リストラに遭遇したお父さんなどにはもってこいの商売でしょう。早朝の４時頃から、自転車やバイクで飼い主宅に向かい、一日に10頭もこなせば、一日２万円超の収入になり、１カ月60万円で年収７２０万円程度になるのです。家族で散歩を分担し、頭数を増やせば、年収１千万円超えも可能といえます。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話