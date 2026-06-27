【前後編の後編/前編からの続き】

バラエティー番組では天然キャラで笑わせるだけでなく、自身も“グハハハ”と豪快な笑いを振りまき、お茶の間で親しまれた中村玉緒さん。6月9日、肺炎により86歳で他界した彼女は、生涯“勝新太郎の妻”であり続けた。ゆかりの人々が型破りな夫婦生活を振り返る。

＊＊＊

【写真を見る】「美しすぎる…」 20代のころの中村玉緒さんのレア写真 勝新太郎との「お似合いショット」も

前編では、勝新太郎が“市川雷蔵から奪った”と語る、中村さんとの交際の経緯や、勝の型破り過ぎるエピソードを紹介した。金遣いの荒さとギャンブル癖で知られていた勝だが、やがてシャレにならない負債がこの夫婦にのしかかってくる。勝が大映から独立してつくり上げた「勝プロダクション」が、81年、なんと12億円ともいわれる借金を残したまま倒産したのである。

大阪新歌舞伎座で舞台共演する中村玉緒さんと勝新太郎

「並々ならぬこだわりから、莫大（ばくだい）な製作費をかけた作品がコケてしまった上、手を出したクラブ経営も失敗。こうしたことが度重なった末の倒産でした。勝さんはディナーショーなどの活動、玉緒さんはバラエティー番組やCMで仕事をこなし、借金返済に奔走した」（芸能デスク）

「さりげなく、自分と玉緒さんとの溝を埋めようとしてくれた」

勝のディナーショー時代に付き人を務めていたアンディ松本は、勝とのこんなやりとりを覚えている。

「ショーの会場の楽屋で、オヤジ（勝）に“玉緒どう思う？”と聞かれたんです。実は彼女とは、いざこざというほどではないけど、ちょっとやり合ったことがあって、あまりいい感情を抱いていないときだった。小さな声で“嫌いです”と言ったら、オヤジは“馬鹿野郎！ 小さなこと、いちいち気にするな”。そして“お前みたいな奴を、玉緒は好きだよ”と。さりげなく、自分と玉緒さんとの溝を埋めようとしてくれたのだと分かってうれしかったね」

その後も、受難は続いた。

「1990年、勝は米ハワイのホノルル空港で、パンツの中にマリファナとコカインを所持していたとして現行犯逮捕されました。“もうパンツをはかない”と記者団を煙に巻いた帰国後の会見も話題になりました」（前出の芸能デスク）

こうした不祥事のたびに、中村はマスコミの矢面に立ち、頭を下げ続けた。

「“海物語やってまっか？”って、袖でパチンコの話を……」

そして96年、夫婦は初めて舞台で共演する。演目は「夫婦善哉 東男京女」。東京・深川で育った勝と、生粋の京都育ちである中村さんを思わせるサブタイトルだ。

「この舞台のときに、勝おじちゃんから“今日は袖で見ろ”と言われたことがありました」

そう語るのは、若山富三郎の長男で、勝の甥である俳優の若山騎一郎（61）だ。

「すると、近くにいた玉緒おばちゃんが“海物語やってまっか？”って、袖でパチンコの話を続けるんですよ。俺が“おばちゃん、もう出番……”と言うと、“ちょっと待っとってな”と言って舞台に出て、キチッと演技する。こんな切り替え、天才じゃないとできないと思いました」（同）

が、めでたい共演もつかの間、翌97年、勝は下咽頭がんで亡くなった。

「おじちゃんは抗がん剤を打っていたけど、髪が抜けなくてね。最期までいつもの勝新太郎のスタイル。俳優のパフォーマンスって、こういうことなんだなと思いました」（同）

「お顔にかかっている白い布をペラッとめくって“こんなんでっせ”と」

弔問に森繁久彌が訪れた際には、

「森繁先生が泣きながら“勝っちゃん、起きてくれ、よみがえってくれ”って言うと、おばちゃんが“パパさん、パパさん、先生が言うてはりますで”と呼びかける。何度も繰り返すから、本当におじちゃん目を覚ますんじゃないかと思ったよ」（若山）

バラエティー番組で中村さんと共演していた浅田美代子（70）も、弔問に訪れた。

浅田が当時を振り返る。

「勝さんが入院していた頃、玉緒さんは病院から『スーパーからくりTV』のスタジオに来ていました。でも、仕事の場ではそういうことをおくびにも出さず明るいままでした。勝さんが亡くなったときにお家に伺うと、玉緒さんから“美代子さん、（勝に）会ったことある？ なかったよね？”と聞かれて、私は“ないです”と答えました。すると玉緒さんは、勝さんのお顔にかかっている白い布をペラッとめくって“こんなんでっせ”と言ったんです。その言い方がおかしくて、まわりにいる方はみなさん大爆笑。私は笑いをこらえるのに必死でした」

「モノクロの家族写真を指差して“すっごく幸せやったんやで”と」

勝の死後も、借金返済のため、テレビ出演やパチンコの営業に明け暮れた。が、2023年、転倒で負傷し、以降は介護施設で余生を過ごすことに。

「施設の部屋には、勝おじちゃんの写真が並んでいてね。京都の動物園で撮ったモノクロの家族写真を指差して“すっごく幸せやったんやで”と繰り返し言っていた。それから、早く施設を出てパチンコと麻雀を打ちたい、ともね」（若山）

29年ぶりの夫婦再会。さっそく麻雀卓を囲んでいるかもしれない。

前編では、勝新太郎が“市川雷蔵から奪った”と語る、中村さんとの交際の経緯や、勝の型破り過ぎるエピソードを紹介している。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載