【全2回（前編／後編）の前編】

バラエティー番組では天然キャラで笑わせるだけでなく、自身も“グハハハ”と豪快な笑いを振りまき、お茶の間で親しまれた中村玉緒さん。6月9日、肺炎により86歳で他界した彼女は、生涯“勝新太郎の妻”であり続けた。ゆかりの人々が型破りな夫婦生活を振り返る。

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父は二代目中村鴈治郎、兄は後の四代目坂田藤十郎。京都で歌舞伎の名門一家に生まれた中村玉緒さんが、映画会社「大映」に入社したのは1954年、中学生時代のことである。

その前年に大映入りしていた女優の山本富士子（94）が振り返る。

大阪新歌舞伎座で舞台共演する中村玉緒さんと勝新太郎

「私がお父様の鴈治郎さんとご一緒したとき、“玉緒は男の子であったら、と思うほど芯が強い”と、お話しされたことがありました。後年、テレビで、映画時代とはガラッと違う玉緒さんを見て驚きました。同時に、大変な人生経験や苦労の末、こうして活躍していらっしゃる姿に、お父様が仰っていた“芯の強さ”を思い出し、そのたくましさに拍手を送っていました」

そして、こう続ける。

「玉緒さんを追悼する番組で、“また生まれ変わっても勝さんと一緒になりたい”と話しておられるのを拝見して、胸が熱くなりました」

“本当は市川雷蔵にほれてたんだ。それを俺が熱意で奪ったんだ”

浴びるほど酒を飲み、数え切れぬスキャンダルを巻き起こし、途方もない借金を残して人生を駆け抜けた名優・勝新太郎。97年に65歳で亡くなった勝と中村さんは、文字通り、型破りの夫婦だった。

「二人は、勝さんが悪漢を演じた『不知火検校』（60年）という、座頭市のベースになった時代劇映画で共演しているんです」

そう語るのは、元大映ニューフェイスの俳優・三夏紳（85）である。

「勝さんはこの映画の玉緒さんの芝居を見て“いい芝居をするな”と感じたそうで、“俺はあのときほれた”と言っていました。玉緒さんが撮影していると、勝さんが撮影所にやってきて、撮影を早く切り上げさせてしまう。そして玉緒さんをどこかに連れて行くという逸話もありました」（同）

この勝流アプローチ、実はかなり意識的で、

「後に、勝さんと飲んでいると、酔うたんびに玉緒さんの話になりました。私が“いい奥さんをもらいましたね”と言うと“だろ？”とね。続けて“でもな、玉緒は本当は俺じゃないんだ”と言う。“本当は市川雷蔵にほれてたんだ。それを俺が熱意で奪ったんだ”と自慢していました」（同）

“雷さま”の愛称で熱狂的な人気を集めていた市川雷蔵は、勝がライバル視した大映のスター。中村さんとは、兄を通じた幼なじみだった。

中村さんと勝が恋仲になっていた頃、勝の付き人だったタレントのなべおさみ（87）が述懐する。

「当時、勝さんは京都・太秦にある大映の撮影所の近くに居を構えていました。美空ひばりさん、水原弘さん、石原裕次郎さんといった、東京の名だたるスターたちが撮影で京都に滞在する際には、必ず勝さんが面倒を見ていました」

“なべ、作詞しろ”と、無茶ぶり

大映は、時代劇なら太秦、現代劇なら東京・多摩川と、2拠点の撮影所を使い分けていた。

「勝さんは毎年6月ごろになると上京して、ひと月ほどの滞在で現代劇を撮影する。このときには、京都でのもてなしの“恩返し”として、ひばりさんや裕次郎さんたちが勝さんをもてなすわけですよ。みなさん、18時には仕事が終わるようにスケジュール調整してね」（なべおさみ）

1軒目は赤坂の料亭、それから新橋のバーで2次会。ひばり、水原、裕次郎、そして勝の四人による飲み会は恒例となっていた。

「勝さんが初めて玉緒さんとの結婚を表明したのもその飲み会。“俺、いよいよ結婚するぜ”と言うと、みなさん“おめでとう”と拍手喝采でしたよ」（同）

勝はこの場で、結婚式は帝国ホテルで開くプランを明かした。

「裕次郎さんが勝さんに“玉緒さんのために歌を歌え”と無茶ぶりをしてね。勝さんが戸惑っていると水原さんが“勝っちゃん、大丈夫。俺のバンドを入れてやる”。その場で曲はエディット・ピアフの『愛の讃歌』に決まりました」（同）

それでも勝は渋っていた。

「翌日、すぐに越路吹雪さんがカバーしたレコードを買ってきて、それから毎日、勝さんに聴かせて練習させました。ただ、しばらくすると、ひばりさんたちが“歌詞がそのままではつまらないから『玉緒に贈る愛の讃歌』にしよう。なべ、作詞しろ”と、またまた無茶ぶり。慌てて歌詞を書き上げましたよ」（同）

“この人、財布の閉め方を知らないんだ”

そして62年3月7日、いよいよ結婚式の日を迎える。両家の親族をはじめ、大映の永田雅一社長、俳優の長谷川一夫や田宮二郎、歌手・橋幸夫、作詞家の川内康範など、多士済々の顔触れが駆け付けた。式のハイライトともいうべき『玉緒に贈る愛の讃歌』を歌うにあたり、勝は紋付き袴からタキシードに着替えて臨んだ。

なべが続ける。

「勝さんは当日までに歌詞を覚えられなかったんです。だから“カンペを出せ”と。さすがに結婚式でカンペはまずいと思いましたが、私はピアノの下に潜り込んで、勝さんにだけ見えるようにこっそりカンペを出していたんです。見事、誰にもバレずに歌い切りました」

このとき、勝は30歳、中村さんは22歳。かくして夫婦となった二人だが、お嬢様育ちの中村さんは、たちまち勝の生き方にカルチャーショックを受ける。

先の三夏によれば、

「玉緒さんが結婚して最初に驚いたのは“財布のひもの緩さ”だと仰っていました。“この人、財布の閉め方を知らないんだ”と。それくらい勝さんの金遣いは荒かった」

夫婦の生活拠点があった京都・嵐山の「うなぎ屋 廣川」店主が明かす。

「京都で『座頭市』シリーズの撮影をしているとき、勝さんは週に1度、10人ほどを連れて店にいらっしゃいました。郷ひろみさんのような共演者からスタッフまで、いろんな方がご一緒でしたよ」

「店員にチップを渡そうとするが、肝心のお金を持っておらず……」

うなぎ店でも、勝の磊落（らいらく）ぶりは変わらず、

「勝さんはいつも当時4000円くらいの一番上等なうな重を注文していました。1回の会計は5万〜10万円です」（「廣川」店主）

豪快な出費はまだある。

「うちの店員にも1人5000円ほどのチップを渡していたんです。でも、勝さん、肝心のお金を持っていないんですよ。玉緒さんは勝さんに、お金がたくさん入った財布を持たせていなかったようです。だからチップも、うちのレジから立て替えていました」（同）

気になる支払いは、

「いつも、後で玉緒さんが“うちの勝がすみません”と代金を持ってきていました。何回分かまとめて支払うこともあったので、多いときには30万円ほど持ってこられました。もちろん信用しているので、どれだけツケがたまっても、何も言いませんでした」（同）

金といえば、ギャンブル。中村さんのパチンコ好きは有名だが、その中村さんにギャンブルの味を教えたのは、ほかならぬ勝ではないかと三夏は推し量る。

「勝さんのお兄さんである若山富三郎さんも含めて、勝さん夫婦とよく麻雀をやりました。玉緒さんは堅実でいながら、勝負時になると男っぽい手を打ってくるので強かったですね。勝さんはあんまり……。それでも、勝さんは撮影所の衣裳部屋に花札やらサイコロやら、博打セットをそろえていてね。若いのを集めてやるわけです。金がなくなってしょんぼりしている若手がいると、必ず最後は返してくれるんですよ。“お前、いくら負けたんだ？”“2000円です”“そうかい”と言って、その額を渡す。勝さんは“返すんじゃねえぞ。俺がやるんだ”と言っていましたけどね」

後編では、中村さんが介護施設で語っていた「家族愛」や、勝の甥である俳優の若山騎一郎が明かす、中村さんの「天才エピソード」などについて報じる。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載