◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第３戦 カボベルデ０―０サウジアラビア（２６日、ヒューストン競技場）

初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、３大会連続７度目出場のサウジアラビア（同６１位）と０―０で３試合連続の引き分け。同組のスペインがウルグアイに勝利したため、勝ち点３の２位で突破した。０勝でのグループ突破は５例目。初出場での決勝トーナメント（Ｔ）進出は２０１０年のスロバキア以来。決勝Ｔ１回戦は７月３日（日本時間４日）に「神の子」メッシを擁するアルゼンチンと対戦する。

序盤はサウジアラビアのペースだったが、前半の飲水タイム明けからカボベルデの流れとなった。後半に入っても長い時間ボールを支配し、相手に多くのチャンスを与えなかった。相手ＧＫの好セーブもあり２試合連続ゴールとはならなかったものの、３戦連続ドローで勝ち点「１」を死守。４０歳以上で複数回の完封はシルトン（イングランド）、ゾフ（イタリア）に続く史上３人目の快挙となった。

カボベルデは１９７５年にポルトガルから独立。面積は滋賀県とほぼ同じ約４０００平方キロメートル、人口５０万人強の大西洋の島国だ。１次リーグ初戦で強豪スペインを相手にＧＫボジニャが好セーブ連発で完封し、歴史的な勝ち点１を獲得。ウルグアイとの第２戦ではＭＦのＫ・ピナがＷ杯初ゴール。一度は逆転されながらも追いつき、２戦無敗としていた。

第２戦に続き、この日もボジニャの母がスタンドで試合を見守った。ボジニャはスペイン戦後、母がビザ申請の保証金最大１万５０００ドル（約２４０万円）を用意できず、観戦を断念したことを吐露。試合後に流した涙とともに話題を呼んでいた。力強い応援を背に、ボジニャは相手シュートをセーブ。決勝トーナメント進出に大きく貢献した。

◆カボベルデ（初出場） ＦＩＦＡランク６７位。アフリカ選手権の最高成績は８強（２０１３、２３年）。ブビスタ監督（５６）。主な選手はＤＦコスタ（ビリャレアル）、ＭＦモンテイロ（ズウォレ）。アフリカ大陸の西海岸から約６２０キロ離れた群島国家。首都プライア。人口は約６０万人。面積は約４０００平方キロ（滋賀県程度）。７５年までポルトガル領で公用語はポルトガル語。信仰はカトリック。年降水量が極端に少なく、農業生産に適さない。出稼ぎや移住する人が多く、本国の人口よりも海外在住者の方が多い。海外からの送金は、国のＧＤＰの約２割を占める。第２の都市ミンデロは補給港で、日本船のマグロ漁の基地がある。