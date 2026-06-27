◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第３戦 ウルグアイ０―１スペイン（２６日、クアダラハラ競技場）

Ｗ杯優勝経験チームが激突。ウルグアイ（ＦＩＦＡランク１６位）はスペイン（同２位）と対戦し、０―１で敗れた。勝ち点２の３位に終わり、２大会連続の１次リーグ（Ｌ）敗退となった。

ウルグアイは前半から好機を何度も作ったがゴールが遠かった。ボールを保持する傾向にある相手に対し、カウンターから得点を狙ったが、ラストパスやシュートは精度を欠いた。前半４２分にＦＷバエナに先制を許すと息を吹き返せず、荒れ模様の終盤にはカノビオが危険なタックルで一発退場。無情にも試合終了の笛が鳴った。

初戦のサウジアラビア戦、第２戦のカボベルデ戦と格下相手に２戦連続で引き分けた。勝ち点３を確実に取らなくてはいけない試合で取り切れず、ズルズルと失速。大会を通して低調なパフォーマンスに終わった。

グループ３位に入ったものの、全１２組の３位チームのうち上位８チームが決勝トーナメントに進出できるレギュレーションでは、勝ち点２で及ばず。１９３０、５０年にＷ杯優勝を果たした古豪が勝利なく大会を去った。