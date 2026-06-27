◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組 スペイン 1―0 ウルグアイ（2026年6月26日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、スペイン（FIFAランク2位）がウルグアイ（同16位）に1―0で勝利し、首位通過を決めた。

初戦でカボベルデ戦に0―0で引き分け、第2戦のサウジアラビア戦は大会初先発の18歳、FWヤマル（バルセロナ）が史上8番目の年少弾を決めるなど4―0で快勝。第3戦は引き分け以上で1次リーグ突破が決まる状況で臨んでいた。

優勝経験国同士の一戦で前半42分にリードを奪った。右サイドで相手の粘り強い守備網を突破した流れから、DFリョレンテ（Aマドリード）の右クロスを中央で受けたMFバエナ（同）が右足を一閃（いっせん）。相手GKの手をはじいて左のネットを揺らした。治療を受けたFWオヤルサバル（Rソシエダード）が1分間のピッチ外待機を求められており、10人で奪った先制点だった。

観客席では10年南アフリカ大会優勝メンバーのカルレス・プジョル氏、ダビド・シルバ氏、イケル・カシージャス氏が並んで現イレブンに熱い視線を注いだ。2試合連続で先発したヤマルは後半31分までピッチに立った。同41分にはペナルティーエリア内中央に抜け出したFWトレス（バルセロナ）のシュートが惜しくもクロスバーを叩いた。

首位突破で決勝トーナメント1回戦では互いに優勝候補と目されるJ組1位のアルゼンチンとの激突を回避。7月2日（日本時間3日）に米ロサンゼルスでJ組2位のチーム（オーストリアもしくはアルジェリア）と対戦する。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4