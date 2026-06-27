◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組 ウルグアイ0ー1スペイン（2026年6月26日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦で、26日（日本時間27日）にウルグアイ（FIFAランク16位）がスペイン（同2位）と対戦。前半に先制を許すと、無得点のまま敗戦。まさかの2大会連続の1次リーグ敗退となった。

5大会連続出場のウルグアイは初戦でサウジアラビアと1―1の引き分け。2戦目のカボベルデ戦でも2―2の引き分け。勝ち点2で最終戦のスペインと対戦した。

前半は惜しいシーンを作りながらも、ゴールネットを揺らせず。同42分に右サイドからクロスに反応したMFアレックス・バエナ（Aマドリード）が放ったシュートをGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンデス）が弾ききれず先制を許した。そして前半終了間際に中盤の要であるウMFマヌエル・ウガルテ（マンチェスターU）がピッチに倒れ込んだ。自力で立ち上がることができず、担架でピッチを去った。

後半開始と同時にマルセロ・ビエルサ監督はGKムスレラを下げて、GKセルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル）を投入した。

1点を追う展開が続く中で、後半11分にキャプテンのMFフェデリコ・バルベルデ（Rマドリード）を交代した。バルベルデは監督に挨拶せずベンチに下がった。

その後も1点が遠くて、試合終了間際にはMFアグスティン・カノッビオ（フルミネンセ）がレッドカードで一発退場。ベンチでは一触即発ムードとなった。1人少ないまま試合終了。まさかの2大会連続の1次リーグ敗退となった。試合後には選手たちは悔し涙を流した。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4