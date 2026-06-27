◇MLB ブリュワーズｰカブス (日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が、自己最速となる105.5マイル(約169.7キロ)を計測するなど、この日も快投を続け今季9勝目の権利を得て降板しました。

本拠地の先発マウンドにあがったミジオロウスキー投手は、初回から持ち前の剛速球を披露。カブスの先頭打者ピート・クローアームストロング選手に対し、ストレートをどんどん投げ込みます。するとその3球目に早速、自己最速となる105.5マイル(約169.7キロ)を計測。最後はカーブで翻弄し空振り三振に仕留めました。

その後も4回までカブス打線にヒット一本も許さず。5回に鈴木誠也選手にスライダーをとらえられソロを浴びますが、最少失点のみで6回まで投げ降板となりました。

ミジオロウスキー投手はこの日、6回107球1失点、2安打1本塁打、8奪三振4四球の内容で防御率1.45となりました。打線が6回ウラに3点を奪い逆転。今季9勝目の権利を得てマウンドを降りました。