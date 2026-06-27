平泳ぎで全国のトップを目指す高校2年生に密着しました。



身長は156センチ。選手としては恵まれた体格ではありませんが全国の強豪たちと渡り合う16歳の秘密に迫ります。

◆高校生スイマー 神田倫来選手

全国の舞台で輝く……夢へ向かって心を、身体を鍛えてきました。



新潟市出身の高校2年生・神田倫来（りんこ）選手。得意な種目は「平泳ぎ」です。スタミナを生かした、伸びのある泳ぎが持ち味です。





◆しなやかな泳ぎで全国大会に

＜高校生スイマー 神田倫来選手＞「小さいころから前半スピードがあまりないので、後半に追いつけるように意識しています」身長156センチ。女性選手の中でも恵まれた体格ではありません。それでも肩甲骨を自在に操って、体全体を大きく動かせることが最大の武器です。＜高校生スイマー 神田倫来選手＞「動く方だと思います」Q）水泳にどう生きる？＜高校生スイマー 神田倫来選手＞「腕だけでなくて、肩甲骨から水をかける。より(水を)かける」

長年、指導する五十嵐コーチ。神田選手の泳ぎについてこう評価します。



＜アクシーひがし 五十嵐芳和コーチ＞

「肩甲骨も使いながら泳ぐので、そこの使い方が上手いですし、自分の体をどうコントロールするか自分でわかっている」



自分の特徴を理解したうえで見せる、しなやかな泳ぎ。去年、全国大会で初めて表彰台に立ちました。



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「1回だけ大きく深呼吸をして、いったん周りの音を全部聞こえなくして、自分の世界に入ってからレースに挑むようにしています」

◆きっかけは3歳上の姉

水泳を始めたのは、5歳のころ。きっかけは先に競技を始めていた3歳上の姉・和来（わこ）さんでした。



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「小さいころはいま同期のみんなで、お姉ちゃんお兄ちゃんの大会を見に行って、気づいたら始めていました」



練習していく中で勝負する種目に選んだのは「平泳ぎ」でした。

＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「一番しっくりくるというか、(腕で)かくだけでは進まない種目で、技術面や身長も関係ない、水中姿勢などちょっとした部分で、タイムが大きく変わってくる種目なのでおもしろいと思って」

順調に結果を残してきた神田選手ですが、中学生のときなかなか結果が伴わない時期も……



転機は去年3月でした。ジュニアの日本代表に選ばれ、シンガポールで行われた合宿に参加。



多くの刺激と気づきがあったといいます。



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「いつもレースは緊張だけで、きついイメージしかなかったけどシンガポールの大会に出て、初めてレースがすごく楽しくて水泳に対しての向き合い方も大きく変わったし、ほかの県のトップクラスの選手たちと一緒に戦えて、自分の意識も上がりました」



ことし3月のジュニアオリンピックでは平泳ぎ100メートルで3位。



国民スポーツ大会に続く表彰台で、全国トップレベルの実力を証明しました。

◆素顔は高校2年生

神田選手は新潟第一高校に通う高校2年生。



授業中はノートを取りながら、黒板に向き合う静かな時間。



全国の舞台で戦うスイマーとはひと味違う表情を見せます。



そして休み時間には友人と机を囲んでトークに花を咲かせながらランチタイムです。



Q）体育祭の練習は？



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「楽しみです。ボール運ぶやつと2人3脚に出ます！」



友人たちが見る、いつもの神田選手は……



＜神田選手の友人＞

「ちょっと待ってください……倫来さんは、明るくて元気で笑顔が絶えません」



笑顔があふれる神田選手はクラスの中心の存在だと言います。



放課後にはスイミングスクールへ……県選手権に向けて、練習に励んでいました。



去年初めて全国の表彰台に立った、国民スポーツ大会への出場権をかけた選考レースです。

迎えた、県選手権。



Q）どうですか 調子は？



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「めちゃくちゃいいです！」



この大会での明確な目標がありました。



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「だんだん調子も上がってきているので、100メートルが1分11秒00で、県選手権で11秒を割りたいです」

まずは予選のレース。



大学生もいるハイレベルな中で、落ち着いたレース運びの神田選手。



得意の後半に伸びを見せ、予選4組・1着でフィニッシュ。



記録は、1分11秒11。



1分11秒を切るという目標にはわずかに及びませんでしたが、全体トップの記録で決勝へ進みます。



迎えた決勝。いつものレース前のルーティーン、深呼吸をひとつ……



狙うは、自己ベストの更新です。



4レーンの神田選手は前半から好スタートを切ります。



1位に0秒49差の2位で折り返すと、得意の後半ペースを上げ、ラストスパートに入ります。



大学生に次いで、2位でフィニッシュ。



それでも、タイムは自己ベストの1分10秒84！



目標の1分11秒の壁を突破し笑顔がこぼれます。

＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「1分11秒を割れてうれしいです。前半から後半までテンポが落ちなくて、最後までちゃんと持ったので良かったです」

◆目標はインターハイ制覇

2年連続で国民スポーツ大会への出場が近づいた神田選手。



高校生活の中で達成したい目標があります。



＜高校生スイマー 神田倫来選手＞

「まだ大きな夢は決まっていないけど、(来年)高校3年生の最後のインターハイで表彰台に登れるように頑張っていきたい」



全国の表彰台を経験したからこそ、見える景色。そして目指す場所はさらに高くなりました。



高校生スイマー、最高峰の舞台インターハイでのメダル獲得を見据えて、16歳の挑戦が続きます。