6月26日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が宮古島のベストプランを紹介するVTR企画が放送された。

【映像】ブラマヨ小杉、『かりそめ天国』ロケ中に前代未聞のハプニング！有吉「もう無理なんだよ！」と呆れ

宮古島に15年以上通い詰め、年に2回訪れたこともあるほど宮古島通だという小杉。この日は、農林水産大臣賞を受賞したラフテーが贅沢にのった「ラフテーそば」を堪能したり、人気のさとうきびスイーツ店で生絞りジュースを味わったりと、その魅力を余すことなく満喫。スタジオのマツコに向けて「2人で行きましょう！眉間のシワも取れると思いますよ」と激押ししていた。

そんななか、スタジオのマツコと有吉を爆笑させる“まさかのハプニング”が起こる。

島の南東に位置する新城海岸にやって来た小杉は、シュノーケリングでウミガメとの2ショット撮影に挑戦することに。この海岸は水深が浅く、初心者でも簡単に熱帯魚やサンゴ礁が見られる絶景スポットで、シュノーケルガイド曰くウミガメに出会える確率は驚異の「99％」だという。

高確率な数字に胸を躍らせる小杉は、さっそくウェットスーツに着替える準備へ。しかし、マツコが思わず「（体に）入るのあるの!?」と心配した通り、ここから小杉とウェットスーツの過酷な“死闘”がはじまった。

用意されたウェットスーツのサイズがきつく、袖を通すのに四苦八苦する小杉。「ウソやろこれ！ふくらはぎの血が全部止まってるけど。ホンマに伸びるやつ？本革のウェットスーツちゃう？」と文句を言いながら必死に格闘する。

そのあまりに力技すぎる着替えには、スタジオの有吉も「それはもう無理なんだよ！」と呆れるほど。

それでもなんとかスーツを力任せに引っ張り上げ、ようやく着られそうかと思われたその瞬間、小杉の尻から「ブッ」と衝撃的な爆音が！

この奇跡的なタイミングに、スタジオのマツコと有吉は耐えきれず大爆笑。思わぬ失態を演じた小杉は、「こんなタイトなの着てたら屁出るやろ！」ともはや開き直るほかない。

その後、自力で着るのは不可能ということで、ガイドに後ろからアシストしてもらうも、大人が全力で引っ張りすぎたせいで、今度はファスナーが破れてしまう。

最終的には3人がかりで壊れたファスナーを強引に引き上げ、なんとか着用することに成功。しかし、海に入る前からエネルギーを使い果たした小杉は、すでにヘトヘトの満身創痍だ。

汗だくのままカメラに向き直った小杉は、「宮古島最高でしょ？マツコさんも来れば、ウェットスーツのチャックが裂けて、もう1回着るって楽しみを味わえますよ」と強がって呼びかけ、スタジオの笑いを誘っていた。