7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』がSCREENX、4DX、ULTRA 4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmosのラージフォーマットでも上映されることが決定。あわせてフォーマット別ポスターも公開された。

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本作は、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』シリーズ第4弾。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカー（トム・ホランド）は、愛する人たちを守るために世界中の人々から自身の記憶を消すという決断を下し、世界から忘れ去られても、スパイダーマンとして孤独に街を守り続けてい。ヒーロー活動に専念し4年の月日が経過した中、自身の DNA に異変が発生。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威との戦いに身を投じていく。

そんな本作が、SCREENX（2D字幕／2D 吹替）に加えて、4DX（3D字幕／3D吹替）、ULTRA 4DX（2D字幕／2D吹替）、MX4D（3D字幕／3D吹替）、Dolby Cinema（2D字幕）、Dolby Atmos（2D字幕）の全7種12バージョンで上映されることが決定。さらに、SCREENX は映画史上初の「Shot For SCREENX」作品として上映される。

「Shot For SCREENX」とは、SCREENX専用カメラで撮影された作品のこと。SCREENX シーンのために本作の映画企画の段階から設計し、SCREENX専用のカメラを用いて撮影することで、これまで以上に高い品質と完成度を実現させる。本作がその記念すべき第一弾の作品となる。監督の演出意図や作品の世界観をより忠実に表現しており、正面スクリーンに加えて左右の壁面にも映像を投影したパノラマスクリーンを実現するSCREENXならではの魅力を最大限に引き出すことで、観客は物語の世界へこれまで以上に深く没入できる。

あわせて、デスティン・ダニエル・クレットン監督がSCREENXの魅力を語る特別映像も公開。クレットン監督は「本作では史上初めて SCREENX チームが撮影現場に参加し、本作のためだけの特別な映像を撮影しました」と明かすと、「これは初めての挑戦であり、観客の皆さんのために特別に作り上げました。誰も体験したことのない、とてもユニークなものとなっており、皆さんに楽しんでもらえることを楽しみにしています」と語り、史上初の「Shot For SCREENX」作品となった本作の映像体験に自信を見せている。

さらに、SCREENX版の予告も公開された。

また、3種のラージフォーマット版のポスタービジュアルには、異次元の身体能力を誇るスパイダーマンならではのアクロバティックな身のこなしが切り取られている。

SCREENX版のビジュアルでは、クモの糸を手にしたスパイダーマンが、ニューヨークの街を縦横無尽に舞っていく姿が写し出され、Dolby Cinema 版のビジュアルでは、日本刀を手にした赤い装束を身にまとう謎の忍者集団を前に、スパイダーマンがお馴染みの着地を披露している。そして4DX版のビジュアルは、スパイダーマンが無数のクモの糸を操っているようにも、縛られているようにも見える、不穏な雰囲気を醸し出した一枚となっている。（文＝リアルサウンド編集部）