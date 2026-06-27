開催：2026.6.27

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 6 - 1 [ヤンキース]

MLBの試合が27日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

1回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-0 NYY

2回裏、9番 チェン・ツンチェ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 2-0 NYY、1番 ミッキー・ギャスパー 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 3-0 NYY

3回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 4-0 NYY

6回裏、8番 コナー・ウォン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 5-0 NYY

8回表、9番 オースティン・ウェルズ 9球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 BOS 5-1 NYY

8回裏、8番 コナー・ウォン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 6-1 NYY

試合は6対1でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで7勝3敗0S。

ここまでRソックスは34勝46敗で13.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位。一方ヤンキースは48勝33敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:26 更新