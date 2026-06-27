開催：2026.6.27

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 4 - 6 [レッズ]

MLBの試合が27日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

1回裏、1番 コナー・グリフィン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 CIN

2回表、7番 スペンサー・スティア 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 1-1 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 1-2 CIN、1番 ブレーク・ダン 初球を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 PIT 1-3 CIN、2番 エリー・デラクルス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 PIT 1-4 CIN

5回裏、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 2-4 CIN

6回裏、4番 マルセル・オズナ 6球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 3-4 CIN、6番 エズメリン・バルデス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-4 CIN

8回表、5番 ノエルビ・マルテ 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 PIT 4-6 CIN

試合は4対6でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのブロック・バークで、ここまで3勝3敗1S。負け投手はパイレーツのメイソン・モンゴメリーで、ここまで2勝3敗0S。レッズのファーガソンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでパイレーツは41勝41敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方レッズは38勝42敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:35 更新