開催：2026.6.27

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 1 [ナショナルズ]

MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとナショナルズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。

4回裏、9番 ブレイズ・アレクサンダー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-0 WSH

5回表、9番 キーバート・ルイーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 BAL 2-1 WSH

7回裏、4番 コビー・メヨ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-1 WSH

試合は3対1でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで5勝7敗0S。負け投手はナショナルズのアンドルー・アルバレスで、ここまで1勝1敗1S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝3敗8Sとなっている。

ここまでオリオールズは39勝44敗で10.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方ナショナルズは41勝42敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 14:04:28 更新