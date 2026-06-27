カーボベルデが勝点３で決勝Ｔ進出！ サウジアラビアは最下位で敗退。試合は０−０で引き分ける【Ｗ杯】
現地６月26日に開催された北中米Ｗ杯のグループＨ最終節で、初出場のカーボベルデ代表と３大会連続出場のサウジアラビア代表が対戦した。
互いに決勝トーナメント進出の可能性を残す状況で迎えた一戦。先に好機を創出したのはカーボベルデだ。21分、左サイドでドゥアルテのパスを受けたＷ・セメドが巧みなドリブル突破で相手を抜き去ってフィニッシュ。これは相手GKのアル・オワイスに阻まれる。
その後もカーボベルデが攻め立てる。35分、ピナが右サイドからピンポイントでクロスを送ったが、惜しくもゴール前のモンテイロには合わない。42分にはペナルティアーク付近でこぼれ球を拾ったＷ・セメドが、鋭い一撃でゴールに迫る。
一方のサウジアラビアも、シュートに持ち込むシーンはあったものの、いずれもモノにできず。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、一進一退の攻防が続くなか、カーボベルデにビッグチャンスが訪れる。74分、センターサークル付近でディネイの自陣からのロングパスを収めたダ・コスタが、そのままゴール前まで持ち運んでラストパス。反応したＤ・ドゥアルテが決定的なシュートを放つも、GKアル・オワイスの好セーブに遭い、得点には至らない。
対するサウジアラビアは、必死にゴールを狙うも、最後の局面での精度を欠き、均衡を破れない。
結局、試合は０−０でタイムアップ。グループステージ全３試合をすべて引き分けたカーボベルデは、勝点３で２位突破が決定。一方、２分１敗の勝点２で終えたサウジアラビアは最下位で大会を去ることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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互いに決勝トーナメント進出の可能性を残す状況で迎えた一戦。先に好機を創出したのはカーボベルデだ。21分、左サイドでドゥアルテのパスを受けたＷ・セメドが巧みなドリブル突破で相手を抜き去ってフィニッシュ。これは相手GKのアル・オワイスに阻まれる。
一方のサウジアラビアも、シュートに持ち込むシーンはあったものの、いずれもモノにできず。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、一進一退の攻防が続くなか、カーボベルデにビッグチャンスが訪れる。74分、センターサークル付近でディネイの自陣からのロングパスを収めたダ・コスタが、そのままゴール前まで持ち運んでラストパス。反応したＤ・ドゥアルテが決定的なシュートを放つも、GKアル・オワイスの好セーブに遭い、得点には至らない。
対するサウジアラビアは、必死にゴールを狙うも、最後の局面での精度を欠き、均衡を破れない。
結局、試合は０−０でタイムアップ。グループステージ全３試合をすべて引き分けたカーボベルデは、勝点３で２位突破が決定。一方、２分１敗の勝点２で終えたサウジアラビアは最下位で大会を去ることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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