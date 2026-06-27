スペインがウルグアイとの大一番を制す！ 優勝経験国対決に１−０勝利で首位突破、ウルグアイはまさかのGS敗退【W杯】
優勝経験国対決はスペインに軍配。ウルグアイは無念のグループステージ敗退となった。
現地６月26日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（H組）最終節で、ウルグアイ代表とスペイン代表がメキシコのエスタディオ・グアダラハラで対戦した。
２試合連続ドローで勝点２の２位ウルグアイと、２勝１分で勝点４の首位スペインによるグループ最大のライバル対決。決勝トーナメント進出へ向け、互いに負けられない一戦となった。
試合は立ち上がりから中盤での激しい攻防が続く。スペインは18歳のラミネ・ヤマルを起点に攻勢を強めるが、ウルグアイも集中した守備で決定機を許さない。一方、カウンターを狙うウルグアイもチャンスを活かし切れず、均衡した展開が続いた。
それでも前半終盤の42分、試合が動く。右サイドからの折り返しにアレックス・バエナが反応。ワントラップから右足を振り抜くと、シュートはGKの手を弾いてゴールへ吸い込まれ、スペインが待望の先制点を奪った。
なお、このゴール直前にはウルグアイの中盤を支えるマヌエル・ウガルテが接触プレーで負傷。左ひざ付近を痛めたか、担架で運ばれ、無念の途中交代となるアクシデントにも見舞われた。
スペインの１点リードで迎えた後半も一進一退の攻防が続く。63分には、ヤマルの右サイド突破からの折り返しをダニ・オルモが合わせるも、シュートはミートせずクロスバーの上へ。
突破へ向けて得点が必要なウルグアイは最後まで果敢にゴールを目ざしたが、スペインの堅守を崩せず。このまま試合終了のホイッスルを迎えた。
１−０で勝利したスペインはグループ首位で決勝トーナメント進出を決定。一方、勝点２のままに終わったウルグアイは３位へ後退し、優勝経験国がまさかのグループステージ敗退という結果に終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
現地６月26日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（H組）最終節で、ウルグアイ代表とスペイン代表がメキシコのエスタディオ・グアダラハラで対戦した。
２試合連続ドローで勝点２の２位ウルグアイと、２勝１分で勝点４の首位スペインによるグループ最大のライバル対決。決勝トーナメント進出へ向け、互いに負けられない一戦となった。
それでも前半終盤の42分、試合が動く。右サイドからの折り返しにアレックス・バエナが反応。ワントラップから右足を振り抜くと、シュートはGKの手を弾いてゴールへ吸い込まれ、スペインが待望の先制点を奪った。
なお、このゴール直前にはウルグアイの中盤を支えるマヌエル・ウガルテが接触プレーで負傷。左ひざ付近を痛めたか、担架で運ばれ、無念の途中交代となるアクシデントにも見舞われた。
スペインの１点リードで迎えた後半も一進一退の攻防が続く。63分には、ヤマルの右サイド突破からの折り返しをダニ・オルモが合わせるも、シュートはミートせずクロスバーの上へ。
突破へ向けて得点が必要なウルグアイは最後まで果敢にゴールを目ざしたが、スペインの堅守を崩せず。このまま試合終了のホイッスルを迎えた。
１−０で勝利したスペインはグループ首位で決勝トーナメント進出を決定。一方、勝点２のままに終わったウルグアイは３位へ後退し、優勝経験国がまさかのグループステージ敗退という結果に終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！