台湾が米国から購入を進めている無人偵察機「MQ9B」（シーガーディアン）の第1陣の2機が台湾に到着していることが分かった。台湾メディアが消息筋の話として伝えた。専門家は「主に偵察・情報収集能力の強化を目的に運用される」と説明している。

シーガーディアンは米国ジェネラル・アトミクス社製でグライダーのような形が特徴。全長約12メートル、全幅約24メートル。遠距離と近距離のレーダー、カメラを備えている。

台湾・中央通信社によると、空軍は2022年〜29年の8年間で217億台湾元（約1100億円）を投じ「MQ9B」4機と地上制御システムを調達する計画。機体は今年と来年に2機ずつ導入する予定で、第1陣は米西部時間3月17日に米国で引き渡された。現在はメーカーと軍が組み立てや試験を進めており、今後、飛行試験が行われる見通し。

今年度の国防予算書で「空軍は中国軍の兵力運用の動きや台湾海峡周辺の海域と空域の動向を把握するため、長時間滞空能力を備え、昼夜を問わず監視・偵察が可能な無人機システムを整備する必要がある」と強調した。

国防部（国防省）のシンクタンク、国防安全研究院の蘇紫雲国防戦略・資源研究所長はMQ9Bについて「極めて成熟した偵察・攻撃一体型無人機だ」と説明。台湾では攻撃兵器としてではなく主に偵察・情報収集能力の強化を目的として運用されるとした上で、中国の軍艦や海警船による「グレーゾーン作戦」を常に監視する能力の向上につながるとの見方を示した。

MQ9Bは海上自衛隊も鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）と八戸航空基地（青森県八戸市）に配備。最終的には計23機を取得する計画で、鹿屋基地に約10機を配備する。鹿屋基地では27年度にまず2機を使って運用開始に向けた準備を実施。28年度にさらに2機を配備し、4機態勢で海自による運用を始める。飛行や離着陸回数は現在の固定翼哨戒機並みを見込んでいる。（編集/日向）