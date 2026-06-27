お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が27日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。サッカーのW杯北中米大会を現地観戦した喜びを語った。

日本時間15日に行われた日本代表の初戦・オランダ戦を、米ダラススタジアムで観戦したモモコ。「たまたま知り合いの方が、15人で見られる（スタジアム内の）部屋を持ってるってことで、“私も行きたい！”って言うて。交通費とホテル代は自分やけど、席は座らせて頂いた」と話した。

その観戦ルームは「15人で1000万円で食べ放題、飲み放題。こういうのを買う社長が世の中にはいらっしゃるんやなあってことを私も初めて知ってんけど。ほんとにおかげさまで行かせていただきました」と感謝。「1000万ポンと出せる社長ってどんな人？」と聞くMCのトミーズ・雅に「東京の方やねんけどね。スポーツが好きで、サッカーが好きで、いろんなスポンサーもされてる」と説明した。

タダが大好きなモモコだが、その日限定発売されていた日本とオランダ両方のロゴが書かれたマフラータオルを購入。「49・99ドルやから…大体7300円ぐらい。全部高かったけど、これは買おうかなと思って」と、購入した記念のひと品を披露した。

また、「飛行機もホテルもめちゃめちゃ高かったよ」と報告。「エコノミーでもエグい値段やったで」と吐露し、「まあ言うてもええけど…65万円。エコノミーで65万！」と明かした。「ひとりで行って帰らなあかんかったから怖いし、直行便にしてんけど…やっぱすごい高い」と苦笑い。「ホテルは高かったから、エアビーにした」と、いわゆる民泊サービス「Airbnb」を利用して宿泊先を決めたという。

現地の空気は「すごい良かった。みんな優しかった。みんながニコニコしてる感じ。同点やったし」と、オランダサポーターとも友好ムードだったことを振り返っていた。