「会場の入り口には、千葉真一さん（享年82）の写真や、これまでJACが愛用してきたトレーニングウェアが展示されていました。出席者は志穂美悦子さん（70）のほか、Vシネ俳優として活躍する山口祥行さん（54）らのOBに加え、千葉さんの長女で女優の真瀬樹里さん（51）らの姿もあり、大いに盛り上がりました」（出席者）

6月14日、都内のホテルで千葉さんが立ち上げた「ジャパンアクションクラブ（JAC）」の“最初で最後”と銘打たれた大同窓会が行われ、約270名が参加した。

世界に通用するアクションスターを発掘、育成すべく1970年にスタートしたJACは、これまで数多くのスターを輩出してきた。

「代表的なのが、アクション女優の先駆けとして活躍した志穂美さん。16歳でJACに合格すると、たちまち頭角を現しました。映画『二代目はクリスチャン』（1985年）で主演を務め、バラエティ番組にも進出し、JACを代表するスターとなりました」（スポーツ紙記者）

志穂美は、同窓会にシャンソン歌手“鬼無里まり”として来場。ピアノの生演奏でエディット・ピアフの『愛の讃歌』など5曲を熱唱し、会場を盛り上げた。

「挨拶の中で志穂美さんは、『JACは私の青春、誇りでした』と涙ながらに語り、歌手・鬼無里まりとして『紅白を目指してます！』と宣言していました」（前出・出席者）

そして、JACの歴史を語る上で欠かせないもう一人の大スターが真田広之（65）だ。

真田は13歳でJACに入団すると、肉体派でありながらアイドル的ルックスでたちまちブレイク。映画『里見八犬伝』（1983年）『麻雀放浪記』（1984年）など大作に主演を果たし、日本を代表する俳優に上り詰めた。

そんな真田だけに、同窓会への来場も期待されたのだが……。

「残念ながら会場に姿を見せることはなく、ビデオメッセージなどもありませんでした」（JAC関係者）

現在、真田はディズニープラスで配信されるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダに滞在中だ。前出のJAC関係者が明かす。

「『SHOGUN』は真田さんが主演とプロデューサーを務め、前作のシーズン1は米エミー賞にも輝くなど、世界的な評価を得ています。今年2月からシーズン2の撮影が始まっていますが、前作が大ヒットしたこともあり、今作にかける意気込みは相当なものでしょう。それだけ多忙ということもあり、日本に帰国しての同窓会参加は難しかったのではないでしょうか。

それでもJAC出身の俳優が世界を股にかけて活躍している姿は、我々OBにとっても誇り。創設者の千葉さんはもともと“世界進出”が口癖でした」

多忙のため同窓会を欠席していた真田。天国の千葉さんも、弟子の活躍を喜んでいることだろうーー。