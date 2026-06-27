人気俳優を夫にもつ女性アーティストのInstagramで公開された“ワイルド”な近影が注目を集めている。

この女性アーティストは、6月23日にデビュー22周年を迎えたばかり。16日には配信限定シングル『はぎゅ me』のリリースを発表し、AIを駆使した斬新なビジュアルも大きな話題に。コメント欄には《可愛すぎて横転》《10代ですか!?》といった驚きの声が相次いでいた。

そのアーティストとは、木村カエラ（41）だ。2004年にシングル『Level 42』でメジャーデビューし、『リルラ リルハ』『Butterfly』など数々のヒット曲で知られる。私生活では、ドラマ『WATER BOYS』（フジテレビ系）、『オレンジデイズ』（TBS系）、『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）をはじめ数々の人気ドラマに出演してきた俳優・永山瑛太（43）と2010年に結婚し、2児の母でもある。

今回話題を集めたAIビジュアルでは、ピンク髪にチビTシャツ姿の“ギャル”風スタイルを披露。前髪を耳にかけ、木村のトレードマークともいえる“ワイルド”なツーブロックものぞかせ、《世界初 AI KAELA。名付けて、“KAILA”》と紹介していた。

そんななか、22日に公開した別の投稿では、フェスやイベント会場で販売するグッズをPR。《これは発明だとおもってる これはとんでもなくかわいいよ。メッシュ素材にプリントしたバンダナだから、日よけに頭に巻いても肩にかけても暑くない!!》と紹介し、実際にバンダナを身に着けたショットを複数公開した。

ところが、ファンの視線は新グッズ以上に木村の前腕部へ。よく見ると、黄色や水色のカラフルなタトゥーのような絵柄が描かれていたのだ。

じつは木村は、以前からたびたび“フェイクタトゥー”を披露している。

「2018年にはカナダ発のオーガニックタトゥーブランド『INKBOX』とコラボし、手描きのデザインを販売したこともあります。同商品は従来のタトゥーシールとは異なり、水でよれることがなく、本物のタトゥーのような質感ながら約2週間で消えるというアイテムです。

また2023年には、人気キャラクター『コジコジ』が手首に描かれた写真をInstagramに投稿。そのイラストは夫・瑛太さんの直筆で、ネット上では《かわええタトゥー（笑）》《本物かと思った》と話題になりました。2児の母でもある木村さんは、瑛太さんやお子さんと一緒に落書き感覚でイラストを描いたり、ポップなフェイクタトゥーを楽しんだりしているのかもしれませんね」（芸能ライター）

では、これまでと違う今回の“カラフルな絵柄”は何がモチーフなのだろうか。

「5月16日に投稿された写真には、『スポンジ・ボブ』のキャラクターが腕に描かれていました。今回の投稿にも共通する絵柄が確認できることから、同じタトゥーシールを施したまま、バンダナ着用の写真を撮影した可能性もありそうです。こうした遊び心あふれるデザインを取り入れるセンスも、木村さんならではの魅力といえるでしょう」（前出・芸能ライター）

次はどんな“タトゥー”が登場するのか――。