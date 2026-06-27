アン・ハサウェイ第3子妊娠発表　『プラダを着た悪魔2』の宣伝ツアー中に妊娠を隠した裏事情

来日時の舞台挨拶で

主演映画『プラダを着た悪魔２』が日米で大ヒットしているアン・ハサウェイ（43）が６月19日（現地時間、以下同）、夫の米俳優アダム・シュルマン（45）との間の第３子妊娠を自身のインスタグラムで公表した。

投稿した動画では、ゆったりとした白いドレスを着たハサウェイがお腹を手で隠して登場。そしてかなり大きくなったお腹を披露すると、満面笑顔で画面からフェイドアウトして

〈ベビー、私はあなたのものよ〉

とキャプションを添えた茶目っ気たっぷりの“妊娠発表動画”となった。

ハサウェイとシュルマンは’12年に結婚して’16年に長男ジョナサン、’19年に次男ジャックをもうけている。

実はハサウェイは、３月下旬から５月にかけて行われた『プラダを着た悪魔２』（５月１日、日米同時公開）のプロモーションツアーで共演のメリル・ストリープと世界を回った期間中、妊娠を隠し通していたと米『PageSix』は報じている。

３月30日にメキシコシティで始まったプロモーションツアーでは、体にフィットしすぎない服装を選び、足首までの長さの黒いスキャパレリのスカートと、それに合わせたブレザーを着用していた。ソウルのプレミアで着用したバレンシアガのドレスも、妊娠の兆候を一切見せないデザインだったという。

「４月中旬にストリープと来日して舞台挨拶などを行った際にも、妊娠の兆候は感じませんでしたし、妊娠の話も全くありませんでした。映画の話よりも妊娠のことがクローズアップされるのを避けたかったのでしょう。また、ハリウッドの大ヒット作の第２弾で、世界を回る大掛かりなプロモーションだということや、ハサウェイとしても、バリバリのキャリアウーマンの役ということもあり、映画の内容の宣伝に集中したかったことが推測されます」（映画関係者）

米紙『People』（電子版）によると、ある関係者は

〈彼女は『プラダを着た悪魔２』の世界プレスツアーを、妊娠中であることをひそかに隠しながら全行程をこなした。彼女の仕事への姿勢は信じられないほどだ。彼女はスーパーヒーロインだ〉

と絶賛したという。

小さな命と一緒に

ハサウェイは４月に『マザー・メアリー』、５月に『プラダを着た悪魔２』が立て続けに公開され、さらにクリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』が７月17日に公開される。

また『オークストリートの異変』（８月14日、日米同時公開）、『ヴェリティ／真実』（10月２日全米公開、日本今秋公開）と出演作が目白押しで、公私ともに絶好調だ。

妊娠中の記者会見といえば、映画『急に具合が悪くなる』（濱口竜介監督、６月19日公開）により、第79回カンヌ国際映画祭で日本人女性として初めて最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（41）を思い出す。夫でクリエーターのテンジン・ワイルド氏との第１子を妊娠している時にカンヌに登場した。

５月に開催された同映画祭のコンペ部門に出品された映画『急に具合が悪くなる』のプレミアに、同じく最優秀女優賞を受賞した共演の仏女優ヴィルジニー・エフィラや濱口監督と出席し、フォトコールにも応じたが、すでに大きくなったお腹が目立っていた。

特に妊娠を隠すこともなく自然体でフォトコールの写真撮影に臨んだ写真を自身のインスタグラムに投稿して、

〈このような特別な体験を、お腹に授かっている小さな命と一緒に経験できたことに万感の思いです〉

とコメントを添えた。

岡本は、’09年以降、ニューヨークを拠点にトップモデル、女優として活躍。NYのファッションシーンで出会った、スイス人の父とチベット人の母を持つ編集者でクリエーターのテンジン・ワイルド氏と’15年に結婚。ファッションブランド『ABODE OF SNOW』を共同で創設して、テンジンのルーツであるチベットと彼女のルーツである日本の伝統をミックスしたアイテムを手掛けるなど、ファッションの世界でも活躍。’23年に拠点を日本に移し、監督業にも挑戦するなど幅広く活動している。

『プラダを着た悪魔２』のプロモーション中に妊娠を隠したハサウェイ。それとは対照的に、カンヌでのフォトコールで妊娠を隠さなかった岡本。映画宣伝への影響や、すでに隠しきれないほどお腹が目立っていたなど、それぞれの“事情”があるのだろう。

いずれにしても、女優として素晴らしい作品を作り上げた二人は、大いに賞賛されるべきだし、ベビー誕生のニュースとその後の活躍が注目されるところだ――。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）