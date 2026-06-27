猫に使わせるのは危険すぎるオモチャの特徴3つ

猫用として販売されているものでも、使い方や状態によっては危険になることがあります。ここでは危険なオモチャの特徴を解説します。

1.誤飲のリスクが高いもの

猫のオモチャで最も注意したいのが誤飲。小さな部品が付いているものや、簡単にちぎれる素材のオモチャは危険性が高いです。

例えば、鈴やボタン、羽根、リボン、磁石、ゴム、ひもなどは、取れてしまうと猫が飲み込む恐れがあります。特にひも状のものは注意が必要です。

飲み込んだひもが腸に絡まると、腸閉塞になり手術が必要な事態になります。

また、スポンジや柔らかい布製のオモチャも油断できません。噛む力が強い猫は細かくちぎって飲み込んでしまうことがあります。遊んでいる最中だけでなく、壊れた後の状態まで確認することが大切です。

2.尖っているなどケガしやすいもの

先端が尖っているものや、硬すぎる素材のオモチャも危険です。猫は勢いよく飛びついたり、くわえたまま走ったりするため、思わぬケガにつながることがあります。

例えば、折れたプラスチック片や金属部分が露出したオモチャは、口の中や目を傷つける恐れがあります。また、割れやすい素材のオモチャも破損した際に鋭い断面ができることがあります。

特に子猫は遊びに夢中になるため、周囲を気にせず突進することがあります。安全そうに見えるオモチャでも、劣化や破損によって危険な状態になる場合があるため、定期的なチェックが必要です。

3.中毒のリスクがあるもの

オモチャの素材によっては、中毒のリスクが生じることもあります。猫は遊びながら噛むことが多いため、口に入れることを前提に安全性を考えましょう。

例えば、人間用のオモチャや雑貨の中には、猫が口にすることを想定していない塗料や接着剤が使われている場合があります。植物性のアロマオイルや香料が付いた製品も注意が必要です。

花など植物をオモチャ代わりにするのも避けた方が無難。中でもユリ科の植物は猫にとって劇毒なので要注意です。

さらに、猫が好むことで知られるまたたび入りのオモチャでも、破れて中身を大量に食べてしまうケースがあります。

すぐに重大な問題になるとは限りませんが、体調を崩す原因になることもあります。猫専用として販売されている製品であっても、破損した場合は使用を中止することが大切です。

安全に遊ぶための注意点

オモチャを選ぶ際は、まず猫の体格に合ったサイズか確認しましょう。口にすっぽり入る大きさのオモチャは誤飲の危険があります。また、壊れにくい素材で作られているかも重要なポイントです。遊ぶ前後には、オモチャの状態を確認する習慣をつけましょう。

ほつれや破れ、小さな部品の緩みが見つかった場合はオモチャの交換を検討してください。特にひも付きのオモチャは、遊び終わったら猫の届かない場所へ片づけることが大切です。

また、猫をひとりで遊ばせる場合は、オモチャの種類にも注意が必要。誤飲のリスクがあるものは、飼い主が見ているときだけ使用するほうが安心です。安全なオモチャであっても、定期的に見直しながら使うことが事故防止につながります。

まとめ

猫のオモチャは楽しい時間を作ってくれる一方で、誤飲やケガ、中毒などの危険が潜んでいる場合があります。特に小さな部品が付いたものや壊れやすいものは注意が必要です。

愛猫が安全に遊べるよう、オモチャ選びだけでなく日頃の点検や管理も心がけましょう。今回の記事を参考に、トラブルなく猫が遊べるようオモチャを厳選＆管理してあげてみてください。

(獣医師監修：葛野宗)