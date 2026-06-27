2025年8月10日に81歳で他界した不世出のストライカー・釜本邦茂氏が、北中米W杯で森保ジャパンの一次リーグ初戦のオランダ戦（日本時間15日）、3戦目のスウェーデン戦（26日）を＜現地観戦＞した。

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生前の釜本氏の健康面などを管理していた主治医で京都・シミズ病院の坂井信幸院長（70）が遺影を持って渡米。2試合ともスタンドに陣取り、日本代表がゴールを決めるたびに遺影を高く掲げてサポーターと喜びを分かち合ったのだ。

「釜本さんは生粋の点取り屋ですからね。ゴールが決まったことについては『まぁ〜良かった』と満足でしょうが、2試合とも勝ち切れずに引き分けたことに対しては『オレが選手でピッチにおったらなぁ……』と言いそうですね」

そう笑顔で振り返る坂井院長は中学、高校でサッカー部に所属した。釜本氏とは主治医と患者という関係を超え、「サッカーを愛する仲間として釜本家とは家族ぐるみのお付き合いをさせていただいた」という。

「釜本さんの遺影を掲げた試合は＜負け知らず＞」

釜本氏は2023年以降、体調を崩すことが多くなったが、折に触れて「北中米W杯、見に行きたいなぁ〜。そのためにも元気にならないとアカンなぁ〜」という言葉を聞かされていた坂井院長は修子夫人に相談。白いワイシャツ姿で満面の笑みを浮かべている写真を預かってスーツケースに入れた。

「スタンドで写真を掲げていると釜本さんの早大時代の3学年上の先輩でメキシコ五輪銅メダルチームの仲間でもある松本育夫さん（84）に話し掛けられたり、サッカー関係者やファンの皆さまと交流ができました。決勝トーナメント一回戦のブラジル戦は、まだアメリカに滞在しているのですが、スウェーデン戦を一緒に観戦した妻・千秋（京都大医学部脳外科准教授）ともども学会に出席せねばならず、残念ながらスタンド観戦はかないません。釜本さんの遺影を掲げた試合は、ドロー決着と言えども＜負け知らず＞ですからね。何とかブラジル戦も観戦したいのですが……。でも、今の森保ジャパンだったら、必ずブラジルを倒して勝ち上がってくれるでしょう」

ブラジルとの一大決戦は、日本時間7月1日の午前2時キックオフだ。