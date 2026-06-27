“韋駄天”が先発起用に一発回答だ。

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日本時間26日のスウェーデン戦。前田大然（28）は後半11分、堂安律のスルーパスに鋭く抜け出し、右足で先制ゴールを流し込んだ。前回カタール大会の決勝トーナメント初戦、クロアチア戦に続く一発である。日本はその後に追いつかれて1-1に終わったものの、前田は持ち前のスピードで前線から相手を追い回し、攻守で大きな存在感を示した。

走って、追って、最後は決める。その強い精神と献身性の原点は、山梨学院高時代にある。

1年の冬、同級生への振る舞いが問題視され、サッカー部の活動を謹慎。復帰できるかも分からないまま、約1年間も部活動から離れた。

学校側は、前田に大人と接する中で社会性を身につけさせようと、パン屋での奉仕活動を勧めた。前田は毎朝5時から店に出向き、掃除やパン作りを手伝った。それを終えると早くに登校し、教室を清掃。次第に、担任からも生活態度の変化を認められるようになった。

ボールを蹴る場所も自らつないだ。地元関係者の協力で紹介された社会人チームの練習に通い、復帰の保証がない中でも真面目にサッカーと向き合い続けた。

当時の監督だった吉永一明氏は、日刊ゲンダイの取材にこう振り返っている。

「明らかに立ち居振る舞いや態度が変化したと感じました。大然は諦めずに本当によく戻ってきた。それだけサッカーと真剣に向き合っていたということ」

最後は仲間たちが前田の復帰を受け入れた。その後、プロ入りした松本山雅で「守備の基礎やハードワークの大切さを徹底的に叩き込まれた」という。

ゴールがなくても走る。味方のために相手を追う。スウェーデン戦で見せた献身性は、朝5時のパン屋が原点だ。

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パン屋のエピソードが詳細に語られている恩師・吉永氏へのインタビュー記事は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。●関連記事 【もっと読む】前田大然 “問題児”の意識改革 も、要チェックだ。