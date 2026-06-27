4人組ダンス＆ボーカルグループ「SPEED」がことし8月5日にデビュー30周年を迎え、ファンや関係者が盛り上がっている。このほどオフィシャルTikTokが開設され、これまでのミュージックビデオやライブ映像を中心に動画コンテンツを順次公開していく他、様々なイベントが企画されているようだ。

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「SPEEDは2000年にいったん解散し、その後限定的な再結成をしていますが、現在グループとしての本格活動はほぼありません。にもかかわらず、1996年のデビュー曲『Body＆Soul』をはじめ、数々のヒット曲は今も愛され、待望論は消えません。約184万枚を売り上げた『White Love』をはじめ『my graduation』『ALL MY TRUELOVE』『STEADY』とミリオンヒットが何枚もあるのですから、凄いのです」と、レコード会社スタッフは言う。

ボーカル島袋寛子（42）は現在もバリバリの歌手で、28日放送の「テレ東音楽祭 2026夏」でSPEED名曲メドレーを披露するほか、7月1日放送のフジテレビ系「FNN歌謡祭 夏」では元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の礼真琴とコラボでSPEEDの代表曲のひとつ「ALIVE」を歌う。同月20日の文化放送「SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE〜30年の感謝を込めて〜」のパーソナリティーも務め、デビューからの歩みを振り返り、当時の思い出やエピソードなどを語るそうだ。

「故郷の沖縄に戻った上原多香子は『越来グスク・プロジェクト』という地域貢献プロジェクトでアンバサダーを務めていて、43歳の現在も変わらぬ美貌がファンを喜ばせています。新垣仁絵は芸能活動から離れていますが、ヨガやデザイン関連の活動が伝えられています。参議院議員となった今井絵理子（42）の政治活動は報道などで伝えられている通りです」（同）

■今井絵理子議員も「できることなら何でも協力したい」と言っているそうだが…

4人とも、それぞれの道を元気に歩んでいるようだが、今井議員には批判が尽きない。

「2017年に報じられた既婚の神戸市議との不倫疑惑騒動にはじまり、2023年の自民党女性局のフランス研修では、エッフェル塔前の写真などが『観光旅行のよう』と有権者の顰蹙を買いました。2024年の石破内閣で政務官に起用されたときも『実績が見えない』『お飾り』『適任なのか』と報じられ、2025年夏の甲子園大会では沖縄尚学を現地観戦してはしゃぎ、SNS投稿や国会での質疑ぶりに対しても『アイドル気取り』『能力不足』といった反応がネットに殺到している。政治家としての実務能力には大きな疑問符がついていますね」（政治記者）

今井議員はSPEED30周年の節目に、「できることなら何でも協力したい」と話していると一部で報じられ、ファン向けに1日だけ芸能活動に戻る可能性も取り沙汰されているが、「それより何より現在の本業を何とかしろ」という世間からのお叱りの方が大きいのは間違いない。結果的にファンの望む「4人での再集結」の実現にも、足を引っ張る存在になっているとの見方も業界にはあるらしい。

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4人の中では最も「再集結」に近い存在なのではないだろうか？ 関連記事【もっと読む】上原多香子はデビュー30周年！地元・沖縄のカラオケ大会で“オーラ”放つ…他人のSNSで近況報告も復活には高いハードル…では、本人の意気軒昂ぶりについて伝えている。