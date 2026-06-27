◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第２日（２６日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、悲願のメジャー初制覇を目指すツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７をマークし通算７アンダーでトップと５打差の２位に浮上した。

８位で出た２０２４年エビアン選手権優勝の古江彩佳（富士通）は７１で４アンダーの１１位。

７０の山下美夢有（花王）、７２の岩井明愛（ホンダ）が２アンダーで２４位。

ともに７１の西郷真央（島津製作所）、桑木志帆（大和ハウス工業）が１アンダーの３０位。

渋野日向子、馬場咲希（ともにサントリー）、勝みなみ（明治安田）がイーブンパーの４３位で決勝ラウンドに進んだ。

原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、西村優菜（スターツ）は２オーバーの７１位で、カットラインに１打及ばなかった。

吉田優利（エプソン）は３オーバーの８９位、岩井千怜（ホンダ）は４オーバーの１０２位、笹生優花（アース製薬）は６オーバーの１２８位で予選落ちした。

韓国のユン・イナが６９と伸ばし、１２アンダーで首位を守った。６８で回ったネリー・コルダ（米国）は６打差の６位に順位を上げた。

今大会の賞金総額は女子ゴルフ史上最高の１３００万ドル（約２１億円）で、優勝賞金は１９５万ドル（約３億１６００万円）。