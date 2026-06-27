プロボクシングのＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ヘビー級３団体統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝が２６日（日本時間２７日）、自身のＳＮＳを更新し、３団体の王座を返上することを発表した。

ウシクはＳＮＳで「熟慮した上の決断であり、新たなチャンスを切り開いてくれるものになると確信している。これで物語が終わるわけではない。続きはこれから始まる」とつづり、動画の声明で「ベルトは手放すが、引退するわけではない。私にはまだ『ラストダンス』が残されている」と現役引退は否定した。ウシクのスポーツディレクターであるセルゲイ・ラピン氏は米スポーツ専門局ＥＳＰＮに対し、現役最後の試合を米国で計画していると明かした。

３団体の王座は返上するが、ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の認定王座は引き続き保持するという。ウシクはリング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に続き、２位に名を連ねている。

ウシクは５月、エジプト・ギザのピラミッド前特設リングでキックボクシング元ＧＬＯＲＹ世界ヘビー級王者のリコ・バーホーベン（オランダ）の挑戦を受け、苦戦の末に１１回２分５９秒ＴＫＯ勝ち。１０回終了時の採点はジャッジ２者が９５―９５、１者が９６―９４でバーホーベンを支持しており、１１回のレフェリーの試合ストップのタイミングが物議を醸していた。バーホーベンはウシクの王座返上を受け、ＳＮＳで「リマッチの時だ」と反応している。