ニュース番組『わたしとニュース』に俳優の泉ピン子が出演。その際、自身の複雑な家庭環境や幼少期の経験について語る場面があった。

【映像】幼少期の頃の泉ピン子と父親

自伝『ピン！として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）を刊行した泉 。著書の中でも書かれている複雑な家庭環境について、「だからこの男（父親）が悪いのよ」と切り出した。

「父親が再婚した…というより女ができたんだな」と当時を振り返る。「継母は美容師だった。『おしん』の（演技を）習いに行っていたところに行ったら、『あんたのお母さんがいた美容院だったのよって、髪結い処が。それで『ああ、そうなの…』って。（継母は）花柳小菊さんなどの日本髪を結っていた人で、とてもおしゃれな人だった。上から下まで新しいものを着ないと歌舞伎座に見に行かなかった人だと聞いて。『私の着道楽はそこから来たんだな』と思った』（泉、以下同）

しかし、その継母については「まあ、意地悪な母親でしたね」と語る。「（継母が）亡くなった当時、週刊誌の記者が『残念でしたね』、『いえいえ、ラッキーです』『銀行ローンが終わったみたいなもんです』って言いました」と振り返った。

様々な苦労があったものの、最後の最後までしっかりと面倒を見たことについて振られると、「一応、縁があったんですから」と返した。一方で「親戚もそうですし、誰一人にラーメン一杯ご馳走になっていないから、死んだら私のいろいろな…小皿一枚誰にもやりたくない。親戚には」とシビアな本音を漏らした。

（『わたしとニュース』より）