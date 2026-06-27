台風７号は２７日午前、四国の南海上から東へ進んでおり、同日夜にかけて東海や関東に近づく見通し。

台風８号は同日朝、東海や関東に最接近し、午前９時までに日本の東の海上で温帯低気圧に変わった。台風や梅雨前線の影響で関東を中心に雨が強まっており、夜にかけて大雨になる恐れがある。

気象庁によると、２７日朝までの１時間降水量は、千葉県君津市で５５・５ミリ、市原市で４２ミリとなり、いずれも６月の観測史上最多を更新した。風も強まり、最大瞬間風速は東京都大島町で２９・３メートル、千葉県勝浦市で２９・１メートルを観測した。

読売新聞の集計（２７日午前９時時点）では、山口県平生町で土砂崩れが発生し、７０歳代の男性１人が行方不明となっている。奈良、山口、熊本、鹿児島の４県で計８人がけがをした。大阪、京都など５府県の家屋計８棟が一部損壊、西日本を中心に約４００棟が床上・床下浸水した。千葉、神奈川両県では計約７万世帯に避難指示が出た。

台風７号は２７日午前９時現在、高知県・室戸岬の南南西約２２０キロを時速４５キロで北東に進んでいる。中心気圧は９９２ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２０メートル。同日夜にかけて関東に近づき、２８日朝までに千葉県・房総半島東の沖合に離れていく見込み。

２８日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東海２５０ミリ、関東甲信２００ミリ、近畿１５０ミリ。同庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけている。

ＪＲ東海やＪＲ東日本によると、東海道新幹線や東北新幹線は２７日午前９時現在、おおむね通常通り運行している。首都圏の在来線では、東海道線の一部区間などで始発から運休した。空の便は、八丈島発着の全日空６便が欠航となった。