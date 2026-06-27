「ブルージェイズ４−５レンジャーズ」（２６日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる１９号２ランを放った。日本人の新人右打者では２００６年のマリナーズ・城島健司を抜いて歴代最多本塁打となった。

場面は八回、ゲレロの２点タイムリーで２点を返しなおも１死一塁。カウント１−２と追い込まれながらも低めの変化球をきれいにすくい上げた。打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。タイミングを外されながらもしっかりとしたスイングでたたき込んだ。

この日は第３打席で中前打を放っており、２試合連続のマルチ安打。本拠地のスタンドも総立ちとなって岡本が放った１点差に迫る２ランに沸き返った。

「４番・三塁」で先発出場した岡本。６月に入って打率も２割４分台を回復。開幕から過酷なメジャーの戦いも折り返し地点を過ぎた中で、大きな故障もなく着実に数字を積み上げている。

前日の試合では３点を追う九回に中越えの１８号を放っていた岡本。オールスターのファン投票ではア・リーグの三塁手部門でトップに立つなど、チームの顔としてまた一つ、日本人の記録を塗り替えて見せた。

しかしチームは序盤の５失点が響き、反撃及ばず。勝率５割に復帰してから悪夢の４連敗となってしまった。