一風変わったやさしいツモに、熟練の牌さばきが光った。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージO卓が6月26日に行われ、忍田幸夫（麻将連合）のツモの所作に視聴者からの反響が集まった。

【映像】バチコン！とは正反対 忍田幸夫、会心のアガリも“柔らかツモ”な瞬間

場面は第1試合の南2局3本場。前局までの供託が3000点あり、一つのアガリの価値が大きい場面。忍田は3着目で、トップ目の浅見真紀（赤坂ドリブンズ・最高位戦）を追う。2回戦制のトーナメントでは、第1試合のトップ者が9割以上の確率で勝ち上がるとされるだけに、ここでのアガリは大きな意味を持つ。誰もが加点を目指す、勝負所を迎えていた。

ここで忍田は終盤に3・6索待ちでテンパイ。赤とドラを1枚ずつ持っているため、ツモれば満貫だ。解説の石原真人（麻将連合）も「これ大チャンスですよ！」と力を込める。しかし忍田の動きは落ち着きそのもの。3巡後、忍田はゆっくりと牌を持ち上げると、アガリ牌の3索をそっと置き、パタンと牌を倒した。

リーチ・ツモ・赤・ドラの8000点（＋600点、供託3000点）が完成し、ほぼ跳満級のアガリ。感情を表に出す選手であれば、大きく牌を叩きつけてもおかしくない大きなツモだ。忍田のやさしい所作に視聴者からは「忍田いいぞ！！」の歓声に加え、「ツモがちょっとかわいい」「やさしいツモ」「おっとり強い」といった声が相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

