◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に先発し、初回は無失点で上々の滑り出しを見せた。先頭の強打者タティスは追い込んでから外角低めスプリットで空振り三振。２番には四球を与えたが、続く３番メリルを併殺に打ち取った。５月２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦以来となる４勝目を狙う。

前回１９日（同２０日）の本拠地・オリオールズ戦では、５回２／３を４安打３失点で降板し、４試合ぶりの４勝目はお預け。９０球で１四球６奪三振だった。３点リードの６回に２死から２番ヘンダーソンに内角のスプリットを右翼２ランにされると、３番アロンソには直球を同点ソロ。痛恨の２者連続被弾でリードを守り切れなかった。それでも試合後は「同点には追いつかれてしまったけど、全体的にやりたいことができた。変化球は結構練習してきて、試合を通じて良かった。変化球に関しては修正できたかな」と振り返っていた。

朗希は同地区ながらパドレス戦は２年目で初登板。２４年オフにポスティング制度を利用してロッテからドジャースに移籍した右腕だが、パ軍は争奪戦の際に最終候補の球団として残っていた一つで、交渉にはダルビッシュ、マチャドらが参加したとされている。地元メディアによると、朗希のド軍入りが決まった後の２５年２月にマチャドは「（朗希は）どこに入団するか、心の中では決まっていたんじゃないかな。自分の考えだけどね」と皮肉交じりの発言もしていた。

佐々木は今季は試合前時点で１３試合に登板し、３勝４敗、防御率４・７６をマークしている。