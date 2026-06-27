燃料を求めてガソリンスタンドに長蛇の列をつくる車/Reuters via CNN Newsource

（CNN） ウクライナによるクリミア半島への再三の激しい攻撃で停電や燃料不足が広がる中、ロシアが設置した当局は26日、クリミアに非常事態宣言を出した。

クリミア半島はロシアの実効支配下にある。最大都市セバストポリでは、何日も停電が続いている状況だ。

ロシアが任命したセバストポリのラズボジャエフ市長は26日、ウクライナのドローン（無人機）の活動を受けて空襲警報が鳴り、送電網の修理作業が中断したことから、電力供給の制限は今後も続く見通しだと明らかにした。

ウクライナ軍ドローン部隊のブロブディ司令官によると、ウクライナは24日未明、セバストポリの主要変電所を7回攻撃した。

ロシアがクリミア半島を併合したのは2014年。親ロ派のヤヌコビッチ元ウクライナ大統領がマイダン抗議運動で失脚したことを受けて併合に動き、国際社会から広く非難された。港湾都市のセバストポリは歴史的にロシア黒海艦隊の本拠地となっていた。

ウクライナのゼレンスキー大統領は19年の当選時からクリミア奪還に意欲を示していたが、ロシアによる22年の全面侵攻開始以来、その主張はさらに強まっている。

ウクライナはここ数週間、ロシアに対する圧力を強める幅広い試みの一環で、クリミアでの軍事活動を強化してきた。この作戦により、クリミア半島では日常生活が一変。ドローン攻撃が頻発し、一般住民へのガソリン販売が禁止されたり、子ども向けのサマーキャンプが中止されたりする事態となった。

セバストポリの住民はCNNに対し、市内ではこのところ空襲警報の頻度が増し、1日に数回鳴るようになっていると証言した。

ドローンはセバストポリの市内や周辺を飛行しており、以前のように黒海上空ではなく、市上空で迎撃が行われることも多いという。街は「以前より危険になった」と、住民の女性は話す。

ロシアが設置したクリミア地方政府は21日、燃料の供給先は政府機関にのみに限られ、一般市民や企業には供給しないとの方針を明らかにした。

身の安全を理由に匿名を希望したセバストポリの住民はCNNに対し、ガソリンスタンドに燃料はないが、公共交通機関はまだ動いていると証言した。この女性はまだ入手可能だった時期にガソリンを購入したが、値段は前より大幅に高かったという。

クリミアとロシア南部を結ぶ橋には24日以来、長蛇の列ができている。何百台もの車両が列をなして手作業での検査を待っている状況だ。

観光客の間では「慎重」ムード

クリミアは旧ソ連時代以前から、ロシア人とウクライナ人に人気の休暇先だった。保養地ヤルタでは第2次世界大戦中、英首相チャーチル、米大統領ルーズベルト、ソ連の指導者スターリンによる歴史的な会談が開催された。大戦中には、スターリンの命令でクリミア・タタール人の強制移住が行われるというソ連支配の暗い一章も刻まれた。

クリミア半島は共産主義時代の看板観光地だった。1991年のウクライナ独立後、名高いリゾートは衰退したが、手つかずの海岸線や海辺のレイブパーティーに引かれて海外から観光客が訪問。ロシアのプーチン大統領は2014年の併合以来、クリミアへの多額の投資を主導し、観光開発を進めてきた。だが、クリミアが停電や燃料不足にあえぐいま、この取り組みは厳しい状況に置かれている。

ロシアがクリミアの「首長」に任命したアクショノフ氏も今週、9月1日まで子どものキャンプを全面中止すると発表した。

クリミア第2の都市シンフェロポリで撮影され、ネット上に投稿された複数の動画には、人影の絶えた道路や公共空間が映っている。女性の1人は23日午後9時ごろ撮影された動画で、街の様子を「終末の世界の中にいるような」感じがすると表現した。

この女性は「車が1台いるだけ。それ以外には何もなく、空っぽ」と語っている。

SNSに24日投稿された別の動画には、カフェや食堂が営業を停止した後、地元スーパーの棚が空になっているのを目にしたと証言する住民の姿が映る。「何か食べ物を手に取ろうとしたが、何もない。棚は空っぽだ」という。

リゾート地ノビスベトでゲストハウスを経営する女性はCNNに対し、宿泊客は今も来ている説明。漂う雰囲気は「慎重だが、パニックにはなっていない」と語った。

「私たち個人の話で言えば、現時点でゲストハウスの運営に深刻な影響は見られない。宿泊客の訪問は続いており、海やビーチ、カフェ、観光インフラも機能している。どちらかと言えば、不透明感が漂い、ニュースへの注目度が高まっている状況だ」