◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第２日（２６日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、７０位で出た馬場咲希（サントリー）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算イーブンパーの４３位で決勝ラウンドに進出し、号泣した。４戦連続予選落ちで迎えたメジャーの舞台で５試合ぶりに迎える週末。Ｕ―ＮＥＸＴのインタビュー中、安堵（あんど）からか涙が止まらず、何度も「すみません」と言葉を詰まらせた。

追い込まれていた。苦しい一日を終えた馬場は「後半に入ってから緊張がすごすぎて。チャンスというよりは、どうやったらパーを取れるのかなというホールがずっと続いていて、すごくつらい…」。言葉が続かず、両手で顔を覆った。

７０位から浮上を目指した２日目。２番、５番でバーディーを奪い、２つ伸ばして折り返した。最終１８番は３パットのボギーとしたが、後半はピンチをしのぎながらつないだ。「後半はずっと、落としたら（カットライン）ギリギリになってしまうと思いながらやっていて。チャンスにつけたかったけど、本当にピンチがいっぱいあって…プレーしているのが本当につらくて。自分のなかでそれをつらく感じさせないように、鼻歌を歌ってみたり、笑顔でやってみたり。そのつらさをどうにか我慢しながら頑張りました」とプレー中の心境を明かした。

久しぶりに４日間を戦うことができる。「やっと予選通過できたので、明日からはイケイケドンドンで頑張りたい」。最後は馬場らしく、笑顔で意気込みを口にした。