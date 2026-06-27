◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席で右前打を放ち、２試合連続ヒットとした。ただ、本人は一塁に到達したところで右手の使い方を確認するなど満足する様子はなかった。

今季最長タイとなる１３連戦の初戦。同じナ・リーグ西地区のライバル対決で、この日のパドレス先発は２４年にドジャースがワールドシリーズを制した際にマウンドに立っていたビューラーだ。大谷にとってこの日まで通算４打数２安打の打率５割、１四球と相性が良く、先発の佐々木朗希投手（２４）に早めに援護したいところだ。

試合のなかった２５日（同２６日）には、自身初の両リーグ最多得票で６年連続６度目のオールスター出場が決まった大谷。二刀流出場した２４日（同２５日）の敵地・ツインズ戦では６回５安打３失点で８勝目、打っても２安打１打点の活躍を見せた。試合後には２０日に誕生を発表した第２子が長男であることを公表し「いや、もうかわいいですね」とパパの顔をのぞかせた。真美子夫人、長女、愛犬・デコピンを含めて家族と会えない期間の寂しさはあるだろうが、メジャー通算３００本塁打まで３本に迫っている大谷にはファンに向けた“御礼アーチ”の期待もかかる。

今月１１日（同１２日）には左膝の炎症で途中交代し、翌日の試合を欠場。今も試合後にはアイシングをしている姿も見られるなど万全な状態ではないだろうが、６月は試合前の時点で１９試合に出場し、打率３割３分８厘、７本塁打、１５打点と結果を残している。