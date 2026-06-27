◆米大リーグ ツインズ―ロッキーズ（２６日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のツインズ戦に先発。５回で渡米後自己ワーストタイの自責点７を喫し、降板。日本人投手トップの９勝目はならなかった。

先頭のラーナックをシンカーで三飛。２番バクストンはシンカーを左前に運ばれた。３番クレメンスに対し、１ボールからの２球目の低めへのスプリットにうまく合わせられ、右越えの２ランを浴びた。続くベルを捕邪飛で２死。５番カラティニにはフルカウントから粘られたが、丹念に低めに集め、最後はスプリットで空振り三振に仕留めた。

２回は先頭のルイスに左前安打。７番リーに膝元へのスライダーを打たれ、右越え１４号２ランを被弾した。５月２７日のドジャース戦以来約１か月ぶりの２アーチを浴び、０−４とリードを広げられた。

３、４回は無失点と立ち直ったが、５回２死でラーナックとバクストンに連続二塁打を打たれて５点目。なお２死一、二塁でベルに２点二塁打を許し、７点目を奪われた。この回限りで降板。５回８安打で７失点、１四球２奪三振。防御率は４・８０となった。自責点７は昨季２度記録した自己ワーストで、今季は初。

２０日の前回登板（対パイレーツ）では６回４安打１失点５奪三振のクオリティースタートを達成。８５球の省エネ投球で３連勝となる８勝目を挙げた。相手先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズで、２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せていた。