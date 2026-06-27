マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に参加した。

昨年１１月２９日に行われた同イベントの第１回では、サッカー元日本代表の内田篤人氏、テニスで１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの錦織圭氏が参加し、サッカーとテニスをプレーした。この日は１９９８年サッカーＷ杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史氏（５８）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）との共演になった。

イチロー氏が「おじさんのこと知ってますか？知ってなくてもおかしくない。手加減はしません。バリバリ体調いいので、プロとはこういうものというのを見せつけたいと思います」と子どもたちに本気モードで語りかけると、中山氏は「イチローさんの好奇心がすごい。１つ言うと３つくらい質問が来る」と球界のレジェンドを絶賛した。

末続氏も「まだ現役してます。みんなで一緒に走れることを楽しみにしてます」と話し、場を盛り上げていた。

ユニクロが主催する同イベント。イチロー氏らトップアスリートがコーチとなって、子どもたちにスポーツを好きになる喜びやうまくなる楽しさを伝えるイベントとなっている。