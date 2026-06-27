レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「@dolcegabbanaの水着」と題し、アニマル柄のビキニ水着姿を披露。「撮影で初めてハイブランドの水着着れて、テンション爆上がりした」と心境をつづった。

「7／28発売の『My fave vol.2』お楽しみに 次に会えるのは、6／28(日)のリリースイベントです」と伝え、4月に発売したDVD「甘美な誘惑」のイベントを控え「台風過ぎ去りますように」と願った。

ファンやフォロワーからも「めっちゃかわいい」「コレまたカワイイ」「大人っぽい」「似合いますね」「美BODYにキュン」「綺麗セクシー」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。今季からカーレースのスーパーフォーミュラで「DELiGHTWORKS RACING」の一員としてレースアンバサダー就任。特技は暗算。血液型A。