ウォルト・ディズニー・スタジオが、2026年の全世界興行収入で30億ドル（約4,860億円）を突破した。2026年にこの大台へ到達したスタジオはディズニーが初となる。

大台突破を牽引したのは、ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』だ。本作は世界オープニング興収3億1,200万ドル（約505億円）を記録し、ピクサー作品としてを達成。その後も好調を維持し、現時点で全世界興収は3億6,700万ドル（約595億円）を超えている。

ディズニー傘下の20世紀スタジオからは、『プラダを着た悪魔2』も大ヒットを記録している。前作から約20年ぶりの続編となった同作は、全世界興収6億7,600万ドル（約1,095億円）に到達。これにより、『プラダを着た悪魔』フランチャイズとしても累計10億ドルを突破した。

また、ルーカスフィルムの『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』も2026年のディズニー興収を支える一本となった。『スター・ウォーズ』映画としては2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来となる劇場公開作で、ディズニープラスのドラマシリーズ発の人気キャラクターであるマンダロリアンとグローグーをスクリーンへ送り出した。

ディズニーは2025年にも、年間の全世界興行収入65億8,000万ドル（約1兆293億円）を。『ズートピア2』『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』実写版『リロ＆スティッチ』などの大ヒットにより、スタジオとして年間興収ランキング世界1位に立っていた。2026年も、その勢いを引き継ぐ形で早々に30億ドルの節目を越えたことになる。

なお、2026年のディズニー作品としては、今後も実写版『モアナと伝説の海』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』などが控えている。『トイ・ストーリー5』がロングランでどこまで数字を伸ばすかも含め、同社の年間興収はさらに上積みされていくことになりそうだ。