【キルフェボン】夏メニュー第2弾、桃･メロン･レモン･イチジクなどを使ったタルトが順次登場

タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年7月1日から全12店舗で、夏メニュー第2弾の販売を開始する。

桃･メロン･レモン･イチジクなどを使ったタルトが順次登場する。夏の定番「チョコレートとミントのタルト」や、七夕をイメージした「星型 流れ星のタルト」など、全19種のメニューを取りそろえる。

また、7月1日から、「夏のバトン3本入り 〜Summer Letter〜」が期間限定で登場する。手紙をイメージしたトロピカルなデザインに刷新し、「パイナップルとココナッツ」「レモン」「プレーン」の3種類を詰め合わせた。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

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◆「桃とチーズのタルト」

販売期間:7/1〜8/31予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,450円、whole (21cm) 14,500円

チーズのスフレに桃のジャムをしき、甘酸っぱいクリームをのせた。食べごたえのあるクリームと桃のみずみずしさ、豊かなチーズの風味が一体となった味わい。

◆「特選 北海道夕張産 夕張メロンのタルト」

販売期間:7/1〜7/31予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 2,000円、whole (25cm) 20,000円

赤肉メロンの王様と言われている夕張メロンは、舌の上でとろけるような柔らかさと赤肉特有の濃厚な甘さ、一面に漂う華やかな香りが特徴。夕張メロンの濃厚な味わいとマスカルポーネチーズ入りカスタードクリーム、サクサクのパイ生地とのハーモニーが楽しめる。

◆「イチジクのタルト」

販売期間:7/1〜7/31予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,190円、whole (25cm) 11,900円

※15〜21cmの小サイズホールケーキも用意している。

バターたっぷりのパイとやさしい甘さに仕上げたカスタードクリームの上に厳選したイチジクをふんだんにのせたタルト。

◆「チョコレートとミントのタルト」

販売期間:7/1〜8/17予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,190円、whole (25cm) 11,900円

ココア風味のタルトにリンゴのさわやかな香りをきかせたチョコクリームを流した。フレッシュミントを使用した口どけの良いクリームがチョコレートとよく合う。

◆6月16日から継続販売「レモンのティラミス」

販売期間:6/16〜8/31予定

※青山･東京ソラマチ･仙台･静岡･浜松･福岡･京都は7/1から販売開始

※銀座は7/18〜7/31は販売中止、福岡は8/17までの販売予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,410円、whole (25cm) 14,100円

レモンの酸味とまろやかなマスカルポーネクリームを合わせたオリジナルティラミスのタルト。マスカルポーネクリームのなめらかな味わいの中に、レモンのさわやかな香り、タルトに敷いたヘーゼルナッツクリームの香ばしい香りが広がる。

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◆「キウイフルーツとリンゴムースのタルト」

販売期間:7/1〜8/17予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,410円、whole (25cm) 14,100円

甘くジューシーなキウイフルーツをタルト一面に飾り、リンゴのシャキシャキとした食感がアクセントの爽やかな香りのムースと合わせた。2色のキウイフルーツとほんのりピンク色のムース、見た目も鮮やかなタルト。

◆「島根県産 “ゴールデンパール”メロンのタルト」

販売期間:7/1〜8月上旬 予定

※福岡は7/28までの販売予定

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 3,030円、whole (25cm) 30,300円

“ゴールデンパール”は栽培方法が難しく、わずかな生産者によって栽培されている希少なメロン。サクサクのタルトとカスタードクリームの上にたっぷりと“ゴールデンパール”を飾り、メロンの美味しさを引き立てる香り高いウイスキーを効かせた。

◆7/20限定「桃とココナッツムースのキャンドルナイトケーキ」

販売期間:7/20限定販売

販売店舗:全12店舗

販売価格:piece 1,500円、whole (25cm) 15,000円

クリームとフランボワーズでろうそくの灯をイメージし、桃を飾った夏のキャンドルナイトケーキ。レモンの皮を加えたココナッツムースとの組み合わせを楽しめる。酸味を効かせたフランボワーズジャムがアクセントになっている。

◆店舗限定「星型 流れ星のタルト」

販売期間:7/1〜7/7予定

販売店舗:東京スカイツリータウン･ソラマチ店、横浜、グランフロント大阪店

販売価格:piece 1,720円、whole (27cm) 13,760円

星型のタルトにフルーツジャムとホワイトババロアを重ね、2色のバタフライピーゼリーとフルーツを飾った。流れ星をイメージした、マンゴーとブルーベリーをトッピングしている。

◆店舗限定「長野県産 “すずあかね”のタルト」

販売期間:7月上旬〜8月下旬までの販売予定

販売店舗:グランフロント大阪店

販売価格:piece 1,450円、whole (25cm) 14,500円

小粒でギュッと味がつまった“すずあかね”をサワークリームを加えたカスタードと組み合わせた。爽やかな甘みとしっかりとした酸味の果肉が、軽やかなクリームとよく合う。自家製ジャムもすずあかねで作った、期間限定のタルト。

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〈夏季限定焼菓子も〉

◆「夏のバトン3本入り 〜Summer Letter〜」

販売期間:2026年7月1日〜無くなり次第終了

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

販売価格:1,019円

手紙をイメージしたパッケージに、夏のバトンを詰め合わせた。「パイナップルとココナッツのパウンドバトン」「レモンのバトン」「プレーンのバトン」各1本入り。

◆新作「レモンのパウンド」

販売期間:2026年7月6日〜無くなり次第終了

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

販売価格:1,306円

レモンピールと濃縮レモン果汁の入った生地をじっくりと焼き上げ、レモンスライスとアーモンドを飾った。ひと口ごとにレモンのさわやかな香りと心地よい酸味が広がる、暑い季節にもおすすめのパウンドケーキ。