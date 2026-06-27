「バチェロレッテ4」平松里菜＆山崎至カップル、破局報告「本気で将来を考えて向き合った結果」
【モデルプレス＝2026/06/27】人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4（Prime Video中）にてカップルとなった平松里菜と山崎至が26日、それぞれのInstagramを更新。破局を報告した。
【写真】4代目バチェロレッテ、話題の“ゴルフ場バックハグ”の全貌＆会話
平松は「旅で結ばれた山崎至さんと、別々の道を歩むことになりました」と報告。続けて「彼はどんな時も相手の気持ちを大切にできる人で、人の悪いところを口にせず、私の未熟な部分やわがままなところも受け止めてくれる優しさに、何度も支えられてきました」とこれまでの日々を回想し、破局の理由については「旅が終わってから半年以上、お互いを大切に思いながら関係を築いてきましたが、日常を過ごしていく中で、価値観や性格の違いと向き合う機会も増え、たくさん話し合いを重ねた結果、この決断をしました」と説明。「決して悪い終わり方だったわけではなく、感謝と尊重の気持ちを持ったまま、それぞれの道を進むことを選びました」と伝えた。
また「もしもう一度あの旅をやり直せたとしても、私は変わらず彼を選びます。それくらい、この出会いも私がした決断も、一緒に過ごした時間も彼と本気で恋愛できたことも、全てが私にとって大切で意味のあるものでした」とつづっている。
山崎は「旅から帰ってきて一緒に過ごしていく中で、その違いからぶつかることもありましたが、その度に話し合い、寄り添い合ってきました」とし「約半年以上お付き合いをして、本気で将来を考えて向き合った結果、それぞれの道を進むことを決断しました」と記した。さらに「彼女は、いつも僕の内面と真剣に向き合ってくれて、良いことは良い、違うと思ったことはきちんと違うと伝えてくれていました。自分の軸をしっかり持ち、周りに流されることなく生きる姿は、本当に尊敬しています」と平松に感謝。「あの旅の中で自分の気持ちに素直に、嘘偽りなく自分をさらけ出したこと、本気で恋愛をしたこと、全く後悔はありません」と伝えている。
「バチェロレッテ・ジャパン」とは、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の“男女逆転版” 。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが多くの反響を集めてきた。
シーズン4では、シリーズ史上最年少の平松が4代目バチェロレッテに就任。5月15日に配信された最終話では、14人の参加男性の中から残ったゴルフ事業経営の山崎にファイナルローズを渡していた。（modelpress編集部）
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◆「バチェロレッテ4」平松里菜＆山崎至カップル、破局報告
平松は「旅で結ばれた山崎至さんと、別々の道を歩むことになりました」と報告。続けて「彼はどんな時も相手の気持ちを大切にできる人で、人の悪いところを口にせず、私の未熟な部分やわがままなところも受け止めてくれる優しさに、何度も支えられてきました」とこれまでの日々を回想し、破局の理由については「旅が終わってから半年以上、お互いを大切に思いながら関係を築いてきましたが、日常を過ごしていく中で、価値観や性格の違いと向き合う機会も増え、たくさん話し合いを重ねた結果、この決断をしました」と説明。「決して悪い終わり方だったわけではなく、感謝と尊重の気持ちを持ったまま、それぞれの道を進むことを選びました」と伝えた。
山崎は「旅から帰ってきて一緒に過ごしていく中で、その違いからぶつかることもありましたが、その度に話し合い、寄り添い合ってきました」とし「約半年以上お付き合いをして、本気で将来を考えて向き合った結果、それぞれの道を進むことを決断しました」と記した。さらに「彼女は、いつも僕の内面と真剣に向き合ってくれて、良いことは良い、違うと思ったことはきちんと違うと伝えてくれていました。自分の軸をしっかり持ち、周りに流されることなく生きる姿は、本当に尊敬しています」と平松に感謝。「あの旅の中で自分の気持ちに素直に、嘘偽りなく自分をさらけ出したこと、本気で恋愛をしたこと、全く後悔はありません」と伝えている。
◆「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4
「バチェロレッテ・ジャパン」とは、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の“男女逆転版” 。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが多くの反響を集めてきた。
シーズン4では、シリーズ史上最年少の平松が4代目バチェロレッテに就任。5月15日に配信された最終話では、14人の参加男性の中から残ったゴルフ事業経営の山崎にファイナルローズを渡していた。（modelpress編集部）
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