vim BEAUTYのクッションファンデに新色登場♡透明感を叶える新作パウダーも発売

メイクアップクリエイター・マリリンさんがプロデュースする人気コスメブランド「vim BEAUTY」から、待望の新作ニュースが到着しました。2026年6月24日（水）より、人気クッションファンデーション「effect like finish cushion foundation」に新色「21 bloom（ブルーム）」が仲間入り。また、限定販売で話題を集めたフェイスパウダー「keep confidence powder clear blue」も一般販売を開始します。理想の透明感と自然な血色感を叶えたい方は必見です♡

待望の新色「21 bloom」が仲間入り

「effect like finish cushion foundation（エフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション）」は、ナチュラルな仕上がりと高いカバー力を両立した人気のクッションファンデです。

今回新たに登場する「21 bloom」は、多くのユーザーから寄せられた「標準的な明るさのピンク系カラーが欲しい」という声から誕生しました。

既存カラー「22 sand」よりもピンクベージュ寄りの色味で、肌になじみながら自然な血色感を演出します。

価格は2,970円（税込）、内容量は15g。カラー展開は新色の21 bloomに加え、16 vanilla、18 ecru、19 cream、22 sand、26 warm、28 bronzeの全7色です。

さらに、セミマットな質感が肌へしっかり密着し、厚塗り感のない自然な仕上がりを実現。重ね塗りによってカバー力を調整できるため、気になる肌悩みに合わせたベースメイクが楽しめます。

また、ナイアシンアミドやオリーブオイル、マカデミアシードオイル、ホホバオイル、グレープシードオイルなど5種類の保湿成分を配合。メイクしながらうるおいケアも叶えてくれます。

※メイクアップ効果による／個人差があります。

※メイク持続力臨床テスト済／個人差があります。

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透明感を引き出す人気パウダーが定番化

あわせて一般販売がスタートするのが、「keep confidence powder clear blue（キープコンフィデンスパウダークリアブルー）」です。

価格は2,300円（税込）、内容量は6g。ブルーカラーのパウダーが肌の赤みを自然にカバーし、透明感あふれるフィルター肌へ導いてくれるアイテムです。

毛穴をカバーする微粒子パウダーが肌になじみ、毛穴やほうれい線、小じわを目立ちにくく整えながら、なめらかな印象の肌を演出。さらに汗や皮脂、湿気にも強く、長時間美しい仕上がりをキープします。

保湿成分として10種類のヒアルロン酸やハトムギ種子エキス、コメエキスを配合しているため、乾燥が気になる方にも嬉しい処方です。

※メイクアップ効果による。

※角質層まで。

※臨床試験済み／個人差があります。

オンラインと全国店舗で順次発売

新色ファンデーションとパウダーは、2026年6月24日（水）12:00より公式オンラインストアで発売開始。

さらに6月27日（土）からは、全国のロフト、PLAZA、shop in、ハンズ、アットコスメストア（一部店舗を除く）でも順次販売されます。

透明感も血色感も叶える新作に注目♡

ベースメイクにこだわりたい女性にとって、今回のvim BEAUTYの新作は見逃せないラインアップ。

自然な血色感を演出する新色「21 bloom」と、透明感を引き出す人気パウダーの組み合わせで、より洗練された肌印象を目指せます。

崩れにくさと使いやすさに定評のあるvim BEAUTYだからこそ叶う美しい仕上がりを、この機会にぜひ体感してみてくださいね♪