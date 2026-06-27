サッカー日本代表はワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグＦ組を２位で通過し、決勝トーナメント１回戦では強豪ブラジルと米テキサス州ヒューストンで３０日（日本時間）に対戦することが決まった。

応援するサポーターたちの熱気が高まる中、現地での「グッズ購入」もヒートアップしている。（デジタル編集部 古和康行）

並びすぎでは？

「限定のタオルマフラーとピンバッジを探していたんですが、すぐ売り切れてしまいました」

２５日（日本時間２６日）のダラススタジアム。入場口近くの売店「ＦＩＦＡショップ」に並んでいたミシガン州の高校１年生（１５）はレジで店員と言葉を交わした後、うなだれた様子で店先を離れた。

お目当ては「マッチデーグッズ」。試合会場では、その日の対戦カードごとに限定のグッズが販売される。この日行われた日本―スウェーデンの試合では、両チームのイメージカラーを使って「ＪＡＰＡＮ」と「ＳＷＥＤＥＮ」と書いたタオルマフラーや、「ＪＰＮ」「ＳＷＥ」のロゴをあしらった限定のＴシャツが販売された。

午後６時のキックオフに向けて午後３時に開門されると、スタジアム入り口の売店にはたちまち長蛇の列ができた。行列の最後尾付近では「並びすぎじゃない？」「これ、グッズの列？」などと困惑する観客の姿もあった。

開場１０分で「ラスト１枚」

開場から約１０分後に売店でＴシャツとタオルマフラーを購入したミネソタ州の会社員の男性（３２）は「オランダ戦の時に存在を初めて知った。入場１時間前から並び、売店にダッシュして買えた。Ｔシャツは最後の１枚でした」と笑顔を見せた。

ほどなくしてこの店舗のスタッフは、段ボールに「マッチデーシャツもスカーフも売り切れ」と英語で走り書きした即席の案内ボードを掲げ、「あちらに行ってみて」と別の店舗を指さした。

この時点で開場から３０分ほどが経過しており、時すでに遅し。もう一方の店舗で列に並んだアイダホ州の主婦（３３）は「開場の２時間前から並んでいたけれど、タオルマフラーは購入できなかった。オランダ戦の時に知っていたけれど買わなくて、その後にＳＮＳにアップしている人がいて、やっぱりほしいと思ったんだけれど……」と肩を落とした。列を作っていた観客によると、「１人で７、８個買う人もいた」という。

「ＳＮＳで話題になっていて、カタール大会に行った人からも『すぐ売れちゃう』と聞いていて…」。友人の分も含めタオルマフラーを３枚購入したという大阪市の会社経営、男性（３５）はそう話した。「ここでしか買えないから貴重な体験。自宅に飾ろうと思います」。ちなみに、入り口近くの売店は「即完売」だったが、入り口のフロアから離れた上の階の売店はそこまでではなかったらしく、共に取材をしていた同僚記者は「比較的、楽に買えていた」という。

フリマアプリでは

「マッチデー」商品は「ＦＩＦＡストア」の公式サイトでも、今のところ取り扱いはなく、文字通りの限定商品。フリマアプリでは日本−オランダ戦のマッチデー限定のタオルマフラーが３万円以上で売買されており、スウェーデン戦から一夜明けた２６日にはこの試合のタオルマフラーが３万円前後で売りに出されるなど、「転売」も確認できた。

次戦、決勝トーナメント初戦の相手は「王国」ブラジル。超人気国とＷ杯の決勝トーナメントで激突する歴史的な一戦で、限定グッズが販売されるかどうかは確認できていないが、もし店頭に並ぶとすれば争奪戦は必至だろう。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。円安・物価高の影響を頭に入れつつ、日本で待つ２人の娘へのお土産を厳選中。