◇ア・リーグ ブルージェイズ―レンジャーズ（2026年6月26日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠でのレンジャーズ戦に「4番・三塁」で出場。2試合連続となる19号本塁打を放ち、日本選手右打者の、メジャー移籍初年度の最多本塁打数をマークした。

2回無死からの第1打席は、レンジャーズ先発・イオバルディの高めカットボールに空振り三振。0―5の4回1死一塁からの第2打席もカーブにタイミングを外され、空振り三振に倒れた。それでも7回無死からの第3打席で中前打を放って2試合連続安打を記録すると、第4打席で待望のアーチをかけた。

0―5の8回1死二、三塁、ゲレロの2点適時打を放ち、観衆は大盛り上がり。反撃ムードの中、岡本が一振りで観衆の興奮を最高潮に高めた。レンジャーズ3番手の右腕・ジュニスがカウント1―2から投じたスイーパーを強振。大歓声を乗せた打球は高い弧を描き、左中間スタンドへと着弾した。打球速度99.9マイル（約160.7キロ）、飛距離378フィート（約115.2メートル）、角度35度の美しい放物線。岡本は悠々とダイヤモンドを一周。お辞儀で迎えられ、恒例のジャケットを羽織ると笑顔がはじけた。

これまでの右打者の日本選手による新人最多本塁打は06年に城島健司（マリナーズ）がマークした18本。前日25日（同26日）の試合で肩を並べると、2試合連続アーチで一気に超えた。

この試合まで直近5試合で18打数8安打の打率.444、3本塁打、9打点と絶好調。日本を代表する長距離砲が日本選手メジャー挑戦の歴史を塗り替えた。