【ひらがなクイズ】不和、揚げ物料理、夫婦の歩みに共通する2文字は？ 大人でも意外と悩む！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人間関係、揚げ物料理、そしてパートナーとしての歩みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
あ□□き
か□□つ
□□そい
ヒント：意見が食い違って仲が悪くなってしまう状態。薄く切ったお肉にパン粉をまぶして油で揚げた西洋由来の料理。そして、結婚した2人が互いに寄り添って暮らしていくことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つれ」を入れると、次のようになります。
あつれき（軋轢）
かつれつ（カツレツ）
つれそい（連れ添い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会生活における心理的な摩擦から、近代日本で独自に発展した食文化、さらには夫婦として寄り添うことまでを網羅しました。空欄に入る文字がひらめいた瞬間の、晴れやかな気持ちよさを味わっていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人間関係、揚げ物料理、そしてパートナーとしての歩みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□き
か□□つ
□□そい
ヒント：意見が食い違って仲が悪くなってしまう状態。薄く切ったお肉にパン粉をまぶして油で揚げた西洋由来の料理。そして、結婚した2人が互いに寄り添って暮らしていくことを思い浮かべてみてください。
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正解：つれ正解は「つれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つれ」を入れると、次のようになります。
あつれき（軋轢）
かつれつ（カツレツ）
つれそい（連れ添い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会生活における心理的な摩擦から、近代日本で独自に発展した食文化、さらには夫婦として寄り添うことまでを網羅しました。空欄に入る文字がひらめいた瞬間の、晴れやかな気持ちよさを味わっていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)