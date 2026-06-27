「えええええちょっと！？！？ 実家に預け中、少し目を離したあいだに……」



【写真】「やりきった…」 網戸の穴からきょとん顔

そんなコメントが添えられた写真がXで注目を集めています。写っているのは、シーズーの「ちょん吉」くん（2歳・男の子）。ふだんは「ちょんちゃん」という愛称で呼ばれています。



写真には、窓の向こう側、ベランダから室内をじっと見つめるちょんちゃんの姿が。ところが、よく見ると網戸には大きな穴がぽっかり。ちょんちゃんはその向こうで、何ごともなかったかのように落ち着いた表情を浮かべています。



この投稿には5000件を超える“いいね”が集まり、「やんちゃ坊主！！」「パワーが凄い」「ハカイーヌ」「元気な証拠」「ひと仕事終えたお顔」「シレッとしてるw」など、反響の声が相次いでいます。



きっかけは「遊ぼう」のお誘い！？

飼い主の「ちょん吉」さん（@qz_urm）によると、ちょんちゃんは子犬の頃から週に1日、実家で過ごしているそう。お母さんも犬好きで、ベランダにはちょんちゃんが遊べるよう芝シートを敷き、プチDIYまでしてくれたといいます。



この日も、いつも通り実家に預けていた昼間のことでした。



「母がリビングの空気を入れ替えるため、窓を開けて網戸にしたようです。その後、トイレに行ったほんの数分の間のことでした。リビングに戻ると網戸が破かれ、ちょんちゃんがベランダに出ていたんです」



その後、飼い主さんのもとには、お母さまからすぐにLINEで写真が届きました。



「『私がトイレに行ってる間に！』と母から写真が送られてきました。網戸を破くほどの力があるのかとびっくり。また、ちょんちゃんの“やりきった”ような表情に思わずクスッとなってしまいました。友人からは『何も悪いことしてないけど？ っていう顔だね』と言われました」



飼い主さんによると、ちょんちゃんはベランダの外から聞こえてきた工事の人の声に反応した可能性があるそう。人間が大好きなちょんちゃんは、一緒に遊びたくなって外へ出てしまったのかもしれません。



網戸は張り替えへ 家族で再発防止も

このあと、お母さまは2時間かけて網戸を張り替えてくれたそうです。さらに、ちょんちゃんが網戸に気づきやすいよう、ちょっとした工夫を凝らしてくれたそうでーー。



「母がすぐに対応してくれました。預けている身としては、とてもありがたかったです。今回は、ちょんちゃんが網戸に気づかずに突進した可能性があるので、母が網戸に紫色の造花を横一列に並べてくれて、ちょんちゃんに気づいてもらえるように工夫してくれました。ちょんちゃんには、網戸があることを教えて、これ以降は再発していません」



ふだんのちょんちゃんは、人や犬が大好きな性格。散歩中に初対面の人へ甘えたり、子どもたちから順番に撫でられたりすることもあるそうです。



「昔から人や犬が大好きな性格で、散歩中も『僕はあんまり犬に好かれないのに〜』と言う男性に甘えてみたり、子どもたちから順番に撫でられたり。親バカかもしれませんが、いろいろな人を笑顔にしてくれる子だなと感じています。



ぬいぐるみ遊びも引っ張りっこより、押して押されてという相撲（？）のような遊び方が好き。考えてみると、網戸を破けるだけの突進力はもともとあったのかもしれません。トイレや食事前のお手などの習得も早く、賢いです。今回の件は、かわいらしいエピソードでもありましたが、ベランダだったため脱走の心配がなかっただけ。窓を開けて網戸にするときは細心の注意が必要だと、家族の中で教訓になりました。今後はより一層、注意をしたいと家族で話し合いました」



家族みんなに見守られながら、ちょんちゃんは今日もその明るい存在感で、周囲に笑顔を届けているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）