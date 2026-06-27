「正直不安」女性インフルエンサー、“腹部切開を伴う少し大きな手術”を報告「しっかり治してきます！」
コスプレイヤーやDJなどとして活動するインフルエンサーのりさまるさんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。卵巣のう腫の手術を受けることを報告しました。
【投稿】りさまるが手術を報告
コメントでは「お大事にね！」「手術が無事に終わりますように！復活まで待ってますのでゆっくりと休養をしてください！」「頑張ってよ！ゆっくり休んでね！」「ホントに無事に何事もなく終わりますように！！」「先生がオッケーっていうまで禁酒やで!!回復したらいつでも呑んだり遊んだりできるんだからたのむでぇ」「りさまるさんも、治療スタッフの方々も、ご健闘を」と、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】りさまるが手術を報告
「頑張ってよ！ゆっくり休んでね！」りさまるさんは「7/9に卵巣嚢腫の手術をします」と報告し、自身のソロショットを投稿。「3月末に卵巣嚢腫が見つかり、この度ようやく手術日が決まりました。入院期間は7/7〜7/16を予定しています」「腹部切開を伴う少し大きな手術となるため、退院後もしばらくは回復を優先する予定です」などと説明しています。「正直不安もありますが、これからも元気に活動していくためにしっかり治してきます！」と、前向きな思いもつづりました。
「約10cmの腫瘍が見つかりました」3月30日に「突然ですが、5/19に手術を受けることになりました。退院は5/23を予定しています。原因は卵巣のう腫で、先日突然の下腹部による激痛があり、翌日病院で検査したところ約10cmの腫瘍が見つかりました」と報告していたりさまるさん。この時の予定から、大きく日程がずれたようです。無事に手術が終わるといいですね。
(文:多町野 望)