本拠地・レンジャーズ戦に出場…1点差に迫る2ラン

【MLB】Bジェイズ ー レンジャーズ（日本時間27日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は26日（日本時間27日）、本拠地・レンジャーズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、8回に2試合連発となる19号2ランを放った。

岡本のバットが止まらない。前日の同戦では9回に2ランを叩き込むと、この日も試合終盤で快音を響かせた。ゲレーロJr.の2点適時打で2-5とし、8回1死一塁の場面で右腕ジュニスのスイーパーをすくい上げた。打球速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離378フィート（約115.2メートル）、角度35度の一発が左翼席ギリギリに飛び込み、本拠地は大熱狂した。

22日（同23日）のアストロズ戦では左中間へ17号ソロ。23日（同24日）は8回に左前2点打を放つなど4打数3安打3打点と大活躍だった。これで6戦3発。月間7本目のアーチで、シーズン37発ペースに伸ばした。

メジャー1年目で19本塁打は、2006年の城島健司（マリナーズ）を抜いて歴代3位。1位の大谷翔平投手（2018年／エンゼルス）まで残り4本としている。また、右打者では歴代最多となった。

本塁打と打点はチームトップ。巨人から移籍1年目でブルージェイズ打線を引っ張っている。（Full-Count編集部）